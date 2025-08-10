Pokémon Leyendas Z-A tendrá contenido extra por su lanzamiento

El 2025 está siendo un año clave para Nintendo, no solo por el esperado estreno de la Nintendo Switch 2, sino también por la llegada de títulos de gran nivel.

Entre todos ellos, uno de los que más expectación genera es Pokémon Leyendas Z-A, una entrega que promete marcar un antes y un después en la saga.

UN JUEGO QUE DESPIERTA NOSTALGIA Y CURIOSIDAD

La comunidad de fans de Pokémon espera con ansias esta nueva aventura, en parte gracias al regreso de las populares Megaevoluciones y a las innovaciones en el sistema de combate.

Aunque ya se han revelado varias mecánicas, aún existe un halo de misterio sobre la trama principal y otros elementos clave que se descubrirán hasta el lanzamiento.

UN REGALO ESPECIAL PARA QUIENES RESERVEN EL JUEGO

En Estados Unidos, GameStop ha anunciado una promoción especial en colaboración con The Pokémon Company. Los jugadores que reserven Pokémon Leyendas Z-A recibirán códigos para desbloquear prendas y skins inspiradas en personajes icónicos como Sonia, de Pokémon Espada y Escudo, y Cynthia, de Pokémon Diamante y Perla.

Por ahora, no está confirmado cómo se distribuirán estos códigos en otras regiones, pero filtraciones apuntan a que en algunos países podrían entregarse a través de la tienda Game al momento de la compra el día de lanzamiento.

UN ESTRENO QUE BUSCA SORPRENDER

Pokémon Leyendas Z-A será el primer título de la franquicia en lanzarse de forma multigeneracional, disponible tanto para Nintendo Switch como para la nueva Switch 2, con un rendimiento mejorado en esta última.

La promesa es clara: ofrecer una experiencia que no dejará indiferente a nadie, generando debate entre los seguidores más veteranos y los nuevos jugadores.