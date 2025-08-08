Nintendo advierte de sobrecalentamiento de la Nintendo Switch 2 por olas de calor

La tecnología de las consolas modernas es impresionante, pero no está exenta de riesgos cuando las temperaturas suben. Aunque cuentan con sistemas de enfriamiento y pruebas de resistencia, hay factores ambientales que escapan tanto al control de las empresas como al de los jugadores.

Ese es el caso de la reciente alerta emitida por Nintendo a los usuarios de la Switch 2 debido a las intensas olas de calor.

RECOMENDACIÓN: NO JUGAR LA SWITCH 2 A MÁS DE 35 °C

La advertencia surgió luego de que varios jugadores en Japón reportaran fallos en la consola durante los días más calurosos del verano. Ante esto, la cuenta oficial de soporte técnico de Nintendo en ese país recomendó no utilizar la Switch 2 si la temperatura ambiente supera los 35 grados centígrados.

Según la compañía, exceder este límite podría provocar un mal funcionamiento en el sistema híbrido. El rango seguro de uso va desde los 5 °C hasta los 35 °C. Nintendo recordó que en los últimos días, Japón ha registrado temperaturas superiores a ese máximo, por lo que pidió precaución, especialmente en exteriores.

EL FRÍO EXTREMO TAMBIÉN ES UN RIESGO

Aunque la atención se centra en el calor, Nintendo también señaló que las temperaturas por debajo de los 5 °C pueden ser igual de dañinas.

El motivo es que el frío intenso puede generar pequeñas capas de hielo en los componentes internos, y al encender el dispositivo, estas se derriten, provocando humedad y riesgo de cortocircuito.

UN ÉXITO GLOBAL CON ALGUNOS DESAFÍOS

La Nintendo Switch 2 ha sido un éxito rotundo desde su lanzamiento. En tan solo un par de meses, la compañía reportó ventas cercanas a los 6 millones de unidades, marcando el mejor debut de una consola en la historia de la empresa.

Sin embargo, la alta demanda también ha generado escasez en algunos mercados. Nintendo se disculpó con los jugadores y aseguró que está trabajando para mejorar la disponibilidad del producto.

A esto se suma el impacto de los aranceles en ciertos países, lo que provocará un aumento en el precio de las consolas y accesorios, incluyendo la Switch y la Switch 2.