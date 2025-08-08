¿Cómo saber si tu gato te quiere? Señales de que eres su persona favorita

¿Tu gato te sigue por la casa, se frota contra tus piernas o te trae pequeños "regalos"? Es posible que te haya elegido como su humano favorito. En el marco del Día Internacional del Gato, celebrado cada 8 de agosto, exploramos por qué los felinos muestran más afecto hacia algunas personas que hacia otras y qué señales revelan su cariño.

¿POR QUÉ LOS GATOS PREFIEREN A CIERTAS PERSONAS?

Aunque tienen fama de distantes, los gatos domésticos llevan más de 12 mil años conviviendo con humanos y han aprendido a interpretar sus emociones, lenguaje corporal y tono de voz. A diferencia de los perros, los gatos son selectivos y tienden a vincularse con quienes les generan seguridad, calma y confianza.

De acuerdo con expertos del portal The Dog People, los gatos pueden recordar experiencias negativas con determinadas personas y evitar el contacto con quienes los trataron mal. Por eso, sus preferencias no se basan solo en el carácter humano, sino en cómo se sienten cuando están cerca de alguien.

LAS SEÑALES MÁS COMUNES DE UN GATO TE QUIERE

La veterinaria Molly DeVoss, fundadora de Cat Behavior Solutions, identificó varias conductas felinas que indican afecto hacia una persona en particular. Si tu gato hace alguna de estas cosas contigo, es probable que seas su elegido:

Golpecitos con la cabeza: Es un saludo afectuoso que indica cercanía y deseo de contacto.

Es un saludo afectuoso que indica cercanía y deseo de contacto. Frotarse contra tus piernas: Al hacerlo, el gato deposita su olor sobre ti como forma de marcar territorio y reforzar el vínculo.

Al hacerlo, el deposita su olor sobre ti como forma de marcar territorio y reforzar el vínculo. Lamerte o acicalarte: Si lame tu cabello, cara o manos, está replicando un comportamiento de cuidado mutuo.

Si lame tu cabello, cara o manos, está replicando un comportamiento de cuidado mutuo. Mordisquear suavemente o frotar sus dientes: Es una forma de "marcarte" con su olor y saliva, una práctica común entre gatos que se aprecian.

Es una forma de "marcarte" con su olor y saliva, una práctica común entre gatos que se aprecian. Traerte regalos (aunque no siempre agradables): Desde juguetes hasta presas pequeñas, es su forma de compartir algo contigo y demostrar afecto.

Desde juguetes hasta presas pequeñas, es su forma de compartir algo contigo y demostrar afecto. Rodar panza arriba: Es una señal de vulnerabilidad y confianza total.

Es una señal de vulnerabilidad y confianza total. Seguirte por la casa o dormir a tu lado: Indica que quiere estar cerca tuyo y disfruta tu presencia constantemente.

¿CÓMO CONQUISTAR EL CORAZÓN DE UN GATO?

Si quieres ganarte la confianza de un gato, lo ideal es mantener un ambiente tranquilo, respetar su espacio y evitar movimientos bruscos. Hablarle con suavidad, seguir rutinas y permitir que se acerque a su propio ritmo son claves para establecer un vínculo duradero.

¿CUÁNDO SE CELEBRAR EL DÍA DEL GATO?

Además del 8 de agosto, reconocido a nivel internacional por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), existen otras fechas importantes: