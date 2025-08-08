Especialistas explican si el café provoca los dientes amarillos

El café, una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, es a menudo señalado como el culpable principal del amarillamiento dental. Sin embargo; ¿qué tan cierta es esta creencia?, para explicar esto, los expertos en odontología han señalado cómo afecta la cafeína a la salud bucal y tiene alguna relación esta bebida con los dientes amarillos.

Según lo señalado por los expertos, el café tiene algunos compuestos que, con el tiempo y el consumo regular, pueden dejar una marca notable en la dentadura. Es por ello que los odontólogos han compartido una serie de recomendaciones; además de explicar cómo esto puede afectar al color de la dentadura.

¿EL CAFÉ PUEDE MANCHAR LOS DIENTES?

La respuesta corta es sí, esta bebida puede provocar dientes amarillos, sin embargo, existen algunos matices a tomar en cuenta. El principal agente causante del amarillamiento son los taninos, unos compuestos vegetales que también se encuentran en bebidas como el vino tinto y el té; estos agentes son una forma de polifenol y tienen una alta afinidad por adherirse al esmalte dental.

A esto se debe sumar la acidez del café; misma que contribuye al problema, ya que puede erosionar el esmalte, haciéndolo más poroso y susceptible a las manchas. Con cada sorbo, los taninos penetran en las microfisuras del esmalte, y si no se eliminan correctamente, se acumulan y causan el cambio de color dental.

Es importante señalar que, si se consume café de manera moderada y se mantiene una buena higiene dental, el decolorado en los dientes puede ser mínimo e incluso los expertos han señalado algunos consejos para prevenir que los dientes se pongan amarillos a causa de estos agentes llamados taninos.

¿CÓMO EVITAR QUE EL CAFÉ PONGA LOS DIENTES AMARILLOS?

Aunque el café tiene muchos beneficios, no es necesario eliminarlo por completo para mantener una sonrisa blanca. Los especialistas recomiendan varias estrategias para minimizar el riesgo de manchas: