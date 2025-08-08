Nail art: 5 diseños de uñas que serán tendencia en agosto de 2025

Aprovechar un mes que tiene mucha fuerza y energía resulta clave a la hora de renovar tu manicura. Por eso, en esta nota, te traemos las propuestas que más se llevarán durante agosto de 2025.

Estos 5 diseños de uñas destacan por sumar colores vivos, brillos, texturas y mucha frescura. Son perfectos para el verano y harán que tus manos se vean mucho más jóvenes y estilizadas.

¿CUÁLES SON LOS DISEÑOS QUE SERÁN TENDENCIA EN AGOSTO?

1. Uñas Aura

El efecto aura se viene imponiendo desde hace tiempo y sigue siendo tendencia en agosto. Consiste en combinar dos colores creando un efecto degradado y difuminado, que suele ser circular y desde el centro de la uña. Porta un aire sutil, delicado y muy llamativo.

2. Uñas verde oliva

Este color es furor en agosto ya que resulta elegante, versátil y permite estilizar tus manos. Puedes optar por tonos claros o más intensos como en este caso. Es perfecto para looks casuales o formales, y combina súper bien con detalles dorados.

3. Uñas con purpurina

Agregar un toque de brillo nunca es de más. Para este diseño solo debes agregar glitter a tus uñas, para lograr un estilo elegante, pulido y delicado. Son perfectas para ocasiones especiales y combinan con todo. Lo mejor, es que quedan bien en todo tipo de uñas.

4. UñasPolka Dot

Las Polka Dot vuelven con toda esta temporada. Hablamos de estampados con puntos o lunares como diseño principal, que combinan bien con todo tipo de prenda y es muy utilizado por varias celebridades. Añade un toque vintage, aunque puedes sumar colores en tendencia para crear un diseño moderno y sofisticado.

5. Uñas ojo de gato

El efecto cat eye es otro de los sigue en vigencia durante el mes de agosto. Lo puedes usar con varios tonos, siendo el verde esmeralda, azul medianoche, púrpura y el rosa algunos de los más usados . Se logra con un imán que logra una de luces muy favorecedora.