Hello Kitty x McDonald's: ¿Cuándo llegará su colección en la Cajita Feliz en México?

Todos los fanáticos de Hello Kitty lo esperaban con ansias y por fin es una realidad: la gatita más famosa de Sanrio llegará a la Cajita Feliz de McDonald´s en México como parte de una nueva y tierna colaboración que ha emocionado a chicos y grandes.

Aunque todavía no se ha revelado la colección completa, el anuncio ya ha generado revuelo en redes sociales. La cadena de comida rápida dio la noticia a través de una publicación en sus cuentas oficiales.

En la imagen aparece la tradicional Cajita Feliz acompañada por tres manzanas, referencia directa a Hello Kitty, y el icónico moño rojo del personaje en la "M" de la caja. Además, el texto de la publicación dice:

"El personaje que viene nos encanta y si tú ya sabes de quién se trata, ¡deja que los demás adivinen!"

Aunque no se ha dado una fecha exacta de lanzamiento, McDonald´s respondió a un comentario en Facebook con la pista: "Mejor después del lunes", lo que ha llevado a muchos a especular que será después del 11 de agosto.

HISTORIA DE HELLO KITTY

Hello Kitty fue creada en 1974 por la diseñadora japonesa Yuko Shimizu para la empresa Sanrio, especializada en artículos de regalo.

Aunque popularmente se le considera una gatita, Sanrio aclaró en 2014 que Hello Kitty no es un gato, sino una niña británica llamada Kitty White, que vive en Londres, va a la escuela primaria y tiene una hermana gemela llamada Mimmy.

Desde su debut oficial en 1975 en un monedero de vinilo, Hello Kitty se ha convertido en un fenómeno cultural global. Propiedad de Sanrio Co., Ltd., la franquicia ha generado miles de millones de dólares a través de productos licenciados en más de 130 países.

Ahora, con su llegada a McDonald´s México, los fans podrán coleccionar nuevos juguetes que, aunque aún no se han mostrado oficialmente, prometen mucha ternura y nostalgia. Sin duda, esta colaboración será una de las más populares de la Cajita Feliz en 2025.