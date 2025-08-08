10 consejos sencillos para bajar los niveles de azúcar en sangre de forma natural

Cuando la glucosa en la sangre es muy alta , el cuerpo puede perder una gran cantidad de líquido ocasionando una deshidratación que pone en riesgo la vida y puede llevar a un coma diabético. Para evitar esto, te daremos algunas recomendaciones que puedes implementar de forma natural .

Con estos 10 consejos sencillos podrás bajar los niveles de azúcar de manera rápida y segura. Se trata de adquirir una serie de hábitos que aumentarán tu bienestar general. ¡Toma nota!

¿CÓMO BAJAR LOS NIVELES DE AZÚCAR EN SANGRE DE MANERA NATURAL?

Ten en cuenta estas acciones para reducir naturalmente los niveles de azúcar en la sangre.

1. Hacer ejercicio regularmente : ayuda a perder peso e incrementar la sensibilidad a la insulina para que las células puedan usar mejor el azúcar disponible en el torrente sanguíneo. Puedes optar por levantar pesas, caminar, correr, andar en bicicleta y bailar, entre otros.

2. Aumente la ingesta de fibra : reduzca la digestión de carbohidratos y la absorción de azúcar, promoviendo un incremento más gradual en los niveles de azúcar en la sangre. La fibra soluble es más efectiva y la puedes encontrar en alimentos como vegetales, frutas, legumbres y granos integrales. La dosis diaria es de 25 gramos para las mujeres y 38 gramos para los hombres.

3. Mantente hidratado : beber agua puede reducir los niveles de azúcar en la sangre y ayudar a prevenir la diabetes.

4. Controla el estrés : las hormonas como glucagón y cortisol se segregan durante el estrés. Estas hormonas hacen que los niveles de azúcar en la sangre se incrementen. Opta por prácticas como ejercicio, relajación, yoga o meditación para reducir el estrés.

5. Descansa bien: duerme lo suficiente para mantener un control del azúcar en la sangre y promover el peso saludable. Dormir mal puede interrumpir las hormonas metabólicas importantes.

6. Consume vinagre de manzana : este producto tiene muchos beneficios para tu salud y promueve niveles más bajos de azúcar en la sangre. Puedes consumirlo como aderezos para ensalada o mezclar 2 cucharaditas en 8 onzas de agua.

7. Pierde peso : mantén un peso saludable para bajar los niveles de azúcar en la sangre y reducir el riesgo de desarrollar diabetes.

8. Incorpora canela : este ingrediente ha demostrado reducir los niveles de azúcar en la sangre en ayunas y mejorar la sensibilidad a la insulina.

9. Monitorea tus niveles de azúcar : verifica tus azúcares a diario para ajustar los alimentos y medicamentos que disminuyen tus niveles de azúcar.

10. Controla tus porciones : para regular la ingesta de calorías y ocasionar pérdida de peso, lo que promoverá los niveles saludables de azúcar en la sangre y menor riesgo de diabetes tipo 2.