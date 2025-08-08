Truco viral: así puedes dejar tus sábanas lisas y frescas sin necesidad de usar la plancha

En lo que respecta al cuidado de la ropa de cama existen muchos métodos que puedes utilizar para mantenerla perfecta. En el último tiempo, las redes sociales se han hecho eco de un truco viral tiene que ver con la limpieza y el planchado de las sábanas.

En esta nota, te diremos cómo puedes dejar tus sábanas lisas y frescas sin necesidad de usar la plancha. Esta técnica emplea ingredientes naturales y seguros, que te sorprenderán con su eficacia.

¿CÓMO LIMPIAR LAS SÁBANAS Y DEJARLAS LISAS SIN NECESIDAD DE USAR LA PLANCHA?

Al momento de limpiar tus sábanas, lo mejor es utilizar bicarbonato y vinagre. Con estos ingredientes lograrás una limpieza profunda. Lo único que debes hacer es colocar las sábanas en la lavadora, agregar 2 cucharadas de bicarbonato en el tambor, y 100 ml de vinagre de limpieza en el cajón del suavizante. Finalmente, suma un detergente habitual y escoge el programa de lavado de siempre.

Al mezclar bicarbonato y el vinagre lograrás eliminar las manchas, desinfectar y neutralizar los malos olores. Esta combinación no daña la ropa ni afecta los colores.

Por otro lado, para terminar con las arrugas sin usar la plancha, solo debes crear un poderoso perfumador textil casero. Con este producto, eliminarás las arrugas y sumarás un aroma exquisito.

Para hacer este producto y evitar planchar tus sábanas necesitas los siguientes ingredientes:

1 taza de vinagre .

. Aceite esencial de lavanda u otro de tu preferencia.

u otro de tu preferencia. 1 cucharada de suavizante de ropa o acondicionador para el cabello.

o acondicionador para el cabello. 1/2 litro de agua .

. Una botella con pulverizador.

Para hacerlo debes mezclar todos los ingredientes en un atomizador y agitar bien para que se integren por completo. Luego, estirar la sábana sobre la cama y rociar con el spray, sin mojar demasiado. Finalmente, deja secar 5 minutos y notarás como las sábanas quedan sin arrugas y super perfumadas.

Aplicando estos métodos podrás evitar planchas tus sábanas y las mantendrás siempre frescas y con un aroma suave.