5 diseños de uñas baby boomer que arrasan esta temporada

Esta manicura ofrece cientos de versiones que están de moda este verano. Luce manos delicadas y prolijas con estos acabados únicos

Ago. 07, 2025
Las uñas baby boomer están en plena tendencia y se caracterizan por utilizar un difuminado progresivo, mezclando dos colores de esmalte que por lo general suelen ser rosa y blanco, similar al de la manicura francesa.

Sin embargo, esta manicura tiene varias versiones, y en esta nota, te mostraremos los 5 diseños de uñas baby boomer que arrasan esta temporada. Si buscas que tus manos se vean prolijas, rejuvenecidas y delicadas, debes elegir algunas de estas opciones. Esta manicura permite sumar un efecto limpio, sutil y muy versátil, ya que combina con varios looks.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES DISEÑOS DE UÑAS BABY BOOMER?

1. Clásicas y delicadas

Las clásicas baby boomer no pueden faltar si buscas un estilo delicado, elegante y sutil. Este diseño rejuvenece las manos y estiliza los dedos. Es perfecto para eventos casuales y formales, ya que combina a la perfección con cualquier outfit.

2. Multicolor

Se trata de una manicura muy alegre, perfecta para el verano. Puedes utilizar diferentes tonos por uñas para lograr un acabado original y delicado. Emplea colores lavanda, rosa neón, aqua, mandarina o verde para salir de un diseño común, sumando originalidad.

3. Efecto cromo

Esta versión agrega un brillo perlado al degradado que lo hace único y delicado. El resultado es casi de espejo, lo que ayuda a conseguir un efecto pulido que arrasa estos días de verano.

4. Colores más fuertes

Esta manicura es super veraniega, ya que utiliza colores similares a los del atardecer, que permiten resaltar el bronceado. Son coloridas, originales y perfectas para tus looks de playa.

5. Con glitter

El glitter permite sumar un efecto elegante para el verano. Estos brillos se mezclan con el degradado clásico, aportando luz, sofisticación y delicadeza.

Las uñas baby boomer están arrasando esta temporada y estos diseños son algunos de los más pedidos en los salones. ¿Cuál fue tu favorito?

Romina Fiadino
