PlayStation 5 alcanza al PlayStation 4 en ventas, esta es la cifra total

Sony celebra un nuevo hito en la historia de PlayStation, ya que su consola de última generación, el PlayStation 5, ha logrado igualar a uno de sus modelos más exitosos.

Según el más reciente informe financiero de la compañía japonesa, el sistema ha alcanzado ventas históricas, reforzando el buen momento de su división de videojuegos.

VENTAS RÉCORD PARA LA NUEVA GENERACIÓN

Hasta el 30 de junio de este año, PlayStation 5 registró 80.3 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Durante el último trimestre, se despacharon 2.5 millones de consolas, lo que significa un leve incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Con esta cifra, PS5 iguala el récord de ventas del PlayStation Portable (PSP), que cerró su ciclo de vida con la misma cantidad de unidades vendidas.

Este logro coloca al PS5 en el top 5 de consolas más exitosas de Sony, acercándose a gigantes como PlayStation 4, que mantiene 117.2 millones de unidades vendidas.

PLAYSTATION NETWORK Y VENTAS DIGITALES EN ALZA

El informe también revela que PlayStation Network cuenta con 123 millones de usuarios activos, lo que supone un aumento de 7 millones respecto al año anterior.

En cuanto a software, Sony vendió 65.9 millones de juegos entre PS4 y PS5 en el último trimestre, de los cuales un contundente 83 por ciento se distribuyó en formato digital.

ÉXITO DE JUEGOS PROPIOS Y DE TERCEROS

La compañía destacó el rendimiento de títulos como God of War (2018), que ha alcanzado las 23 millones de copias vendidas en PlayStation y PC, así como Horizon Zero Dawn, que supera los 20 millones de unidades.

Además, el aumento en los ingresos por software y servicios, que subió un 127 por ciento interanual, se atribuye en gran parte al éxito de juegos de terceros y a las ventas de contenido descargable para PS5.

PROYECCIONES FINANCIERAS POSITIVAS

En términos generales, los ingresos por ventas de PlayStation aumentaron un 2 por ciento interanual, mientras que los ingresos operativos crecieron un 36 por ciento antes del impacto de los aranceles. Sony mantiene la confianza en cumplir sus metas para el año fiscal, aunque seguirá de cerca las implicaciones que podrían tener los aranceles en sus planes futuros.

Con el PlayStation 5 alcanzando la cifra de 80.3 millones de unidades vendidas, la competencia por un lugar más alto en la lista de consolas más vendidas de la historia se intensifica. El próximo objetivo parece claro: superar a la icónica PlayStation 4.