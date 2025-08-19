  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 19 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Apagón deja atrapados a usuarios en rueda de la fortuna en Cancún | VIDEO

Fueron al menos 19 personas las que quedaron atrapadas en las alturas, después de que el juego ubicado en Plaza La Isla dejara de funcionar

Ago. 19, 2025
Apagón deja atrapados a usuarios en rueda de la fortuna en Cancún. Foto: Original
Apagón deja atrapados a usuarios en rueda de la fortuna en Cancún. Foto: Original

Una rueda de la fortuna ubicada en la Plaza La Isla, en Cancún, Quintana Roo, quedó parada con usuarios arriba después de que hubiera un apagón en la zona hotelera. El suceso fue grabado y compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral, mostrando a las personas atrapadas en el juego.

Fueron al menos 19 personas, siendo en su mayoría turistas, los que quedaron en el juego cuando se cortó la energía eléctrica. Según los reportes, las familias y amigos que se encontraban en la rueda de la fortuna quedaron atrapados en las alturas cerca de 30 minutos hasta que las autoridades pudieron llegar para ayudarlas a bajar.

USUARIOS QUEDAN ATRAPADOS EN RUEDA DE LA FORTUNA EN CANCÚN

Los hechos tuvieron lugar este lunes 18 de agosto cerca de las 20:00 horas, de acuerdo con la información compartida por la Protección Civil Municipal, después de que la electricidad fallará en la zona hotelera; la rueda de la fortuna ubicada en la Plaza La Isla de Cancún quedó parada con usuarios dentro. A pesar de que las plantas de emergencia entraron en funcionamiento, el juego no operó con normalidad.

Ante los hechos, familiares de las personas afectadas llamaron a los bomberos y elementos de Protección Civil Municipal de Cancún con el fin de poder brindar ayuda a los usuarios atrapados. La Policía Turística y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron un operativo para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en el juego.

VIDEOS DEL RESCATE DE LAS PERSONAS DE LA RUEDA DE LA FORTUNA

Fue Protección Civil de Cancún la encargada de compartir los videos en donde se realizó el rescate de las personas que quedaron atrapadas en la rueda de la fortuna. Esto fue mostrado en sus redes sociales, donde se puede ver que el trabajo se realizó de manera manual y con equipo especializado.

Jesús Álvarez
Jesús Álvarez
Contenido Relacionado
Así fue el momento exacto en que cae vocalista de Los Tigres del Norte en concierto en SLP | VIDEO
Viral

Así fue el momento exacto en que cae vocalista de Los Tigres del Norte en concierto en SLP | VIDEO

Agosto 19, 2025

Durante su presentación en la Feria Nacional Potosina 2025, el cantante de 72 años sufrió un incidente que quedó grabado y se viralizó en redes

El impactante momento en que un auto entra a restaurante y sorprende a influencers
Viral

El impactante momento en que un auto entra a restaurante y sorprende a influencers

Agosto 19, 2025

Patrick Blackwood y Nina Santiago se volvieron virales tras ser golpeados por un auto mientras generaban contenido para redes sociales

Ivanna Isa: quién es la influencer que tendría una relación con Jesús Ernesto, hijo de AMLO
Viral

Ivanna Isa: quién es la influencer que tendría una relación con Jesús Ernesto, hijo de AMLO

Agosto 19, 2025

El clip que desató la conversación muestra un resumen de instantes románticos entre ambos: cantando, tomándose selfies, compartiendo abrazos y un beso