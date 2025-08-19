Apagón deja atrapados a usuarios en rueda de la fortuna en Cancún | VIDEO

Una rueda de la fortuna ubicada en la Plaza La Isla, en Cancún, Quintana Roo, quedó parada con usuarios arriba después de que hubiera un apagón en la zona hotelera. El suceso fue grabado y compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral, mostrando a las personas atrapadas en el juego.

Fueron al menos 19 personas, siendo en su mayoría turistas, los que quedaron en el juego cuando se cortó la energía eléctrica. Según los reportes, las familias y amigos que se encontraban en la rueda de la fortuna quedaron atrapados en las alturas cerca de 30 minutos hasta que las autoridades pudieron llegar para ayudarlas a bajar.

USUARIOS QUEDAN ATRAPADOS EN RUEDA DE LA FORTUNA EN CANCÚN

Los hechos tuvieron lugar este lunes 18 de agosto cerca de las 20:00 horas, de acuerdo con la información compartida por la Protección Civil Municipal, después de que la electricidad fallará en la zona hotelera; la rueda de la fortuna ubicada en la Plaza La Isla de Cancún quedó parada con usuarios dentro. A pesar de que las plantas de emergencia entraron en funcionamiento, el juego no operó con normalidad.

Por instrucción de la Presidenta Municipal, @AnaPatyPeralta, elementos de la Policía Turística y del ERUM se sumaron a las labores de rescate de personas atrapadas en la rueda de la fortuna de Plaza La Isla. pic.twitter.com/Ltn2IXJ7o9 — SMSCyT de Benito Juárez (@PoliciadeCancun) August 19, 2025

Ante los hechos, familiares de las personas afectadas llamaron a los bomberos y elementos de Protección Civil Municipal de Cancún con el fin de poder brindar ayuda a los usuarios atrapados. La Policía Turística y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron un operativo para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en el juego.

VIDEOS DEL RESCATE DE LAS PERSONAS DE LA RUEDA DE LA FORTUNA

Fue Protección Civil de Cancún la encargada de compartir los videos en donde se realizó el rescate de las personas que quedaron atrapadas en la rueda de la fortuna. Esto fue mostrado en sus redes sociales, donde se puede ver que el trabajo se realizó de manera manual y con equipo especializado.