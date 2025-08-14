Detienen a "Lord Pádel" y su familia en Cancún por agresión durante torneo en Atizapán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la captura de Alejandro Germán "N", alias "Lord Pádel", junto con su esposa y dos escoltas, este jueves en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. El arresto se realizó por una orden de aprehensión relacionada con los hechos violentos del pasado 19 de julio.

ARRESTO Y COORDINACIÓN ENTRE FISCALES

Autoridades de la FGJEM junto con agentes de la Fiscalía General de la República y de Quintana Roo, localizaron a los involucrados en el aeropuerto de Cancún, donde procedieron a su detención. Se trata de Alejandro Germán "N", Othon "N", Karla Alejandra "N" y otro Germán "N", todos bajo investigación por su probable intervención en una agresión grave con intento de homicidio, informaron autoridades estatales a través de sus redes sociales.

AMPARO SIN NOTIFICACIÓN OFICIAL

Dos detenidos presentaron copias de un presunto amparo destinado a evitar su captura. Sin embargo, la FGJEM aclaró que no han sido notificados formalmente por ningún juez de distrito, por lo que serán trasladados a una sede ministerial en el Estado de México.

AGRESIÓN CAPTADA EN VIDEO

El incidente ocurrió en las instalaciones del club Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza. Un video que circula en redes sociales muestra a "Lord Pádel" y sus escoltas agrediendo brutalmente a Israel Morales Hernández, un instructor de pádel que trataba de mediar una discusión durante un torneo. En la grabación también aparece uno de los guardaespaldas sometiendo al instructor, golpeándolo repetidamente y lanzándole amenazas de muerte.

Morales Hernández interpuso una denuncia formal ante la FGJEM por tentativa de homicidio. Actualmente, continúa su rehabilitación física y emocional tras el violento ataque.