Ejecutan a comandante de la Policía Municipal en Culiacán

El comandante de la Policía Municipal, Iván Alfonso "N", fue asesinado a balazos mientras se trasladaba dentro de su vehículo por las calles del primer cuadro de la ciudad de Culiacán. El oficial era jefe del del sector 4 y tenía jurisdicción en la colonia Los Huizaches; al sur de la capital sinaloense.

Iván fue atacado mientras circulaba a bordo de un Nissan Sentra blanco, vehículo que recibió varios impactos de bala. Toda esta información fue confirmada por Venora Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa; quién dio más detalles sobre el ataque al comandante de la Policía Municipal.

FUERON VARIOS DISPAROS CONTRA EL COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL

El ataque en contra de Iván Alfonso "N", que era comandante de la Policía Municipal, sucedió cuando la víctima se dirigía hacia el norte sobre la avenida Venustiano Carranza; a la altura de la zona conocida como la caseta cuatro. En este espacio; sujetos armados dispararon en varias ocasiones al vehículo en dónde se transportaba el oficial de Culiacán.

Fueron varios disparos los que impactaron el auto, esto provocando que Iván perdiera la vida al interior del vehículo; mismo que quedó detenido frente a una gasolinera que se encuentra ubicada entre el bulevar Francisco I. Madero y la calle Cristóbal Colón. La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló que el reporte no entró por el C4, sino que fue directo a la corporación.

Al lugar acudieron elementos policiales que confirmaron la identidad de la víctima, mismo que contaba con 12 años de trayectoria dentro de la dependencia. Los hechos han causado gran conmoción dentro de Culiacán, esto debido a que es el cuarto mando policial que es ejecutado en lo que va del año.

CRISIS DE SEGURIDAD EN SINALOA

Desde el pasado 9 de septiembre comenzó una crisis de seguridad dentro de Sinaloa, esto ha llevado a un registro de mil 861 homicidios dolosos, mil 853 personas privadas de la libertad, seis mil 562 vehículos robados, mil 585 personas detenidas y 110 abatidas; esto desde la fecha antes mencionada y siendo el último registro el pasado 12 de agosto de 2025.