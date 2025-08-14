Profeco revela las mejores reglas de plástico del mercado

Cerca del inicio escolar, la Profeco realizó un estudio de calidad a varios útiles escolares con el fin de encontrar los mejores productos para los estudiantes que regresarán a clases en el mes de septiembre. Dentro de los artículos; la dependencia reveló las mejores reglas de plástico que se pueden encontrar en el mercado mexicano.

Las reglas de plástico son artículos solicitados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) dentro de la lista de útiles escolares para el regreso a clases. Dentro del mercado existen muchas marcas, sin embargo, la dependencia ha revelado que existen algunas que destacan por la gran calidad que manejan y pueden ser una gran opción para los estudiantes.

MEJORES REGLAS DE PLÁSTICO SEGÚN LA PROFECO

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sometió varias reglas de plástico a cuatro pruebas clave, estas fueron: acabados, linealidad del trazo, exactitud de escala y comportamiento a la flexión; esto con el fin de revelar los productos de mejor calidad dentro del mercado y poder ayudar a los tutores para el regreso a clases que será en septiembre.

Dentro de todos los productos estudiados, la dependencia reveló que fueron 6 marcas las que consiguieron una calificación de "Excelente", esto fue debido a su resistencia, precisión y seguridad. Además de tener precios accesibles, por lo que son una gran opción para los interesados en el regreso a clases; estas reglas de plástico fueron:

Barrilito (Escolar flex30) – No tiene defectos, se flexiona sin romperse y cuesta $21 pesos. Office Depot (SKU:43810) – Flexible y resistente, con un precio accesible de $15 pesos. Mae (RF-30) – Sin fallas en acabados y soporta flexiones, valorada en $25 pesos. Pelikan (Flexible) – No se daña al doblarse, disponible en $26 pesos. Maped (Flex irrompible) – Aunque se fractura, no genera astillas ($25 pesos). Petigón (PR-03-04) – Económica ($6 pesos) y segura, a pesar de su fragilidad

CONSEJOS DE LA PROFECO PARA LA COMPRA DE REGLAS DE PLÁSTICO

Aunque hubo reglas de plástico de gran calidad dentro del mercado, la Profeco aseguró que hay otras que pueden no ser una gran opción en caso de que los estudiantes vayan a usar estos artículos para el regreso a clases. Es por ello que la dependencia compartió una serie de consejos para la compra de estos productos, estos son: