PlayStation 5: precio de la consola en la tienda oficial tras denuncias a Profeco

Hace unos días Profeco recibió más de 100 denuncias relacionadas con Sony, esto debido a que los usuarios señalaron que la tienda de PlayStation no mostraba los precios totales de sus productos. Esto llevó a la dependencia mexicana a intervenir y ha notificado que la empresa deberá acatar las reglas, lo que afectará al precio de diferentes productos como es el caso de la PlayStation 5.

Fue por medio de redes sociales que usuarios mostraron su inconformidad con la tienda oficial de PlayStation, esto debido a que además de mostrar los costos en dólares, no se contempla los gastos totales como son impuestos, intereses, comisiones, seguros y cualquier otro tipo de gasto. Esto llevó a la Profeco a intervenir y hacer valer las leyes de México.

PROFECO EXIGE A SONY APEGARSE A LAS LEYES MEXICANAS

La Profeco analizó las denuncias realizadas por los usuarios, y determinó que Sony no cumplía con los lineamientos indicados en el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Este establece que los precios deben exhibirse en moneda nacional y no en dólares; además, que todo producto debe incluir todos los cargos a cubrir, algo que la empresa tampoco cumplía.

Junto con todo esto, la Profeco invitó a todos los usuarios afectados a compartir sus denuncias realizadas al siguiente correo: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx. Esto con el fin de hacer valer los derechos de los consumidores e indagar en otras posibles irregularidades, todo esto mientras se sigue haciendo la investigación correspondiente.

¿CÓMO AFECTA LA NOTIFICACIÓN DE PROFECO AL COSTO DE LA PLAYSTATION 5?

Aunque la Profeco ha realizado la notificación correspondiente a Sony, los precios dentro de su tienda oficial en línea no han sido modificados, esto implica que el costo de la PlayStation 5 sigue manejando en dólares dentro de la tienda de la empresa. Sin embargo; los precios de la consola dependen del lugar donde se compre, siendo los costos los siguientes: