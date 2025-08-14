Operativos en Sinaloa dejan nueve detenidos y decomiso de armas, drogas y vehículos

En una serie de operativos realizados en distintos puntos de Sinaloa, autoridades federales lograron detener a nueve personas y confiscar un importante arsenal, droga, vehículos y equipo táctico.

Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

PRIMER ASEGURAMIENTO EN NAVOLATO

Durante un patrullaje terrestre en el poblado Bariometo, municipio de Navolato, elementos de la Marina detectaron a un grupo de personas que intentó huir al notar la presencia de los uniformados.

Tras darles alcance, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un menor de edad. En el lugar se aseguró un vehículo, cuatro armas largas, 16 cargadores, 478 cartuchos, chalecos y placas balísticas, ponchallantas y 50 dosis de marihuana.

OPERATIVO EN LOS MOCHIS

En una acción distinta, realizada en coordinación con la SSPC en Los Mochis, municipio de Ahome, se capturó a otras cuatro personas. También se aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, 646 cartuchos y un paquete con polvo blanco con características de cocaína.

En el poblado Adolfo López Mateos, Tamarindo, Culiacán, personal naval arrestó a un hombre y decomisó dos armas largas, 10 cargadores, 300 cartuchos, equipo táctico y cerca de 119 gramos de cocaína.

En Cruz de Elota, municipio de Cosalá, efectivos localizaron tres vehículos abandonados, uno con blindaje, los cuales fueron inhabilitados en el lugar.

Durante recorridos en Casas Viejas, municipio de Elota, la Marina confiscó cuatro armas largas, más de dos mil cartuchos, cargadores, placas y chalecos balísticos.

COMPROMISO POR LA SEGURIDAD

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte del compromiso de mantener la seguridad en la región y combatir las operaciones de grupos delictivos.