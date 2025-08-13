Profeco llama a revisión a autos Volkswagen por posible falla; modelos afectados

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Volkswagen han informado sobre la revisión de más de 6 mil unidades vehiculares de la marca, esto debido a que pueden presentar fallas relacionadas con las bolsas de aire Takata que se encuentran del lado del conductor. La dependencia señaló los modelos afectados que deben realizar este procedimiento por la seguridad de los propietarios.

Las autoridades informaron que son un total de 6 mil 733 vehículos dentro de todo México que se pueden ver afectadas por dicha falla. La Profeco ha señalado el proceso que deben realizar los propietarios de estos modelos, además de señalar la fecha límite que tienen los consumidores para hacer este proceso y que las autoridades hagan la corrección correspondiente.

MODELOS DE VOLKSWAGEN AFECTADOS POR ESTA FALLA

Según lo informado por Volkswagen, los vehículos que presenten dicha falla pueden representar un riesgo para los conductores; esto debido a que en caso de accidente, la activación del airbag frontal del conductor, puede desprender pequeños fragmentos metálicos del generador de gas. Es por ello que la empresa y la Profeco señalaron los modelos que pueden presentar la falla y son los siguientes:

CROSS FOX STD: 2010, 2011 y 2012

GOL CL AIRE STD: 2011 y 2012

GOL SEDÁN SPORT CV: 2011

GOL SEDÁN CL: 2011

GOL GT STD: 2011 y 2012

SAVEIRO HIGHLINE CABINA EXTENDIDA: 2011 y 2012

Como medida preventiva, la empresa sustituirá el generador de gas de la bolsa de aire de manera gratuita. Aunado a esto; los propietarios pueden verificar si su vehículo se encuentra dentro del listado por medio del número de serie (VIN); solo se deberá ingresar al siguiente link.

FECHA LÍMITE PARA HACER LA REVISIÓN

La Profeco señaló que este llamado a revisión tiene como fecha límite el 23 de junio de 2026; sin embargo, se exhorta a los propietarios asistir a este proceso lo antes posible con el fin de evitar riesgos y poder garantizar su seguridad y la de sus acompañantes.