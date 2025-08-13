Vuelo de Dron estadounidense en EdoMex fue a petición del Gobierno de México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que el supuesto avión militar detectado en el Estado de México (Edomex) era en realidad un dron no tripulado que operó a solicitud del Gobierno de México.

"No es un dron militar extranjero ni un avión espía. Es un avión no tripulado que vuela a petición específica de instituciones del gobierno mexicano", afirmó Harfuch en conferencia de prensa.

El funcionario explicó que este tipo de aeronaves apoyan en investigaciones específicas del Gobierno Federal. En esta ocasión, el dron operó en la zona de Tejupilco y otras regiones del Edomex.

¿QUÉ SE SABE DEL DRON DETECTADO POR FLIGHTRADAR?

De acuerdo con el medio Aristegui Noticias, la plataforma FlightRadar detectó que un MQ-9B SkyGuardian despegó desde Texas y sobrevoló las zonas de Valle de Bravo , Temascaltepec , Avándaro , El Peñón , Los Pozos y Zacazonapan , durante aproximadamente una hora y 50 minutos, desapareciendo del radar a las 08:33 horas.

Aunque oficialmente no se revelaron los objetivos de la misión, el periodista José Luis Montenegro informó que la operación aérea estaría relacionada con la búsqueda de Johnny Hurtado Olascoaga ("El Pez") y José Alfredo Hurtado Olascoaga ("El Fresa") , líderes de La Nueva Familia Michoacana .

¿DÓNDE OPERA LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA?

Según el Departamento de Estado de EE.UU., La Nueva Familia Michoacana (LNFM) tiene presencia en el Estado de México, Michoacán y Guerrero, donde opera como uno de los grupos criminales más violentos y con alto poder logístico.

La DEA estima que este cártel participa activamente en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mientras que la OFAC lo vincula con el tráfico ilegal de migrantes y el uso de drones y explosivos contra fuerzas de seguridad mexicanas.

HARFUCH DESCARTA INTERVENCIÓN EXTRANJERA

Finalmente, Harfuch fue enfático al señalar que ninguna aeronave extranjera tiene autorización para sobrevolar México sin permiso expreso. "No hay ningún avión militar extranjero volando sobre nuestro país", sentenció, descartando cualquier tipo de operativo militar extranjero encubierto.