Jaqueline Yamilet: quién es la joven que murió en cirugía estética en Monterrey

Jaqueline Yamilet se ha vuelto tendencia por su deceso durante una cirugía estética realizada en Monterrey, la joven de 25 años asistió a un consultorio ubicado en la colonia Obispado. Debido a ciertas complicaciones durante la operación; Yamilet perdió la vida y de momento se sigue la espera de las declaraciones por parte de las autoridades.

El fallecimiento ocurrió durante la noche del martes, fue en redes sociales en dónde se dieron detalles sobre el deceso de la joven; además de exigir una resolución sobre el caso de Jaqueline Yamilet. Fue en el consultorio ubicado en la avenida Hidalgo 2532 en dónde se registró movilización policiaca.

¿QUIÉN ERA JAQUELINE YAMILET?

Según los primeros reportes de las autoridades, la joven de 25 respondía al nombre de Jaqueline Yamilet Briones Torres; era originaria de Saltillo, Coahuila; y según información compartida en las redes sociales, la joven habría vendido su automóvil para poder cubrir el costo de la cirugía estética y viaje a la ciudad de Monterrey.

Los reportes señalan que Jaqueline Yamilet habría tramitado este proceso por medio de financiera llamada "Toque Divino", misma que ofrece tandas para que las mujeres puedan someterse a diferentes proceso estéticos y tiene su sede en Coahuila. Fue dicha empresa la que canalizó a la joven a la clínica ubicada en la colonia Obispado dentro de Monterrey.

Fue en este espació en dónde la joven sufrió una fuerte hemorragia, esto llevó a que los médicos transportarán a la Jaqueline al Hospital Universitario; sin embargo, fue aquí donde pasando unos minutos tras su ingreso, los doctores declararon que la joven perdió la vida. A la zona acudieron agentes ministeriales, así como elementos del Instituto de Criminalística para poder recabar evidencias.

¿QUÉ CIRUGÍA ESTÉTICA SE REALIZÓ JAQUELINE YAMILET?

Hasta el momento trasciende que Jaqueline Yamilet habría viajado a Monterrey para poder realizarse una lipoescultura; sin embargo, el procedimiento se habría complicado. Se indica que el médico que la atendía se retiró; y fue el anestesiólogo quien habría trasladado a la joven en una ambulancia hacia el Hospital Universitario.

Este caso está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, ahora mismo se esperan los resultados forenses sobre la causa de muerte de Jaqueline Yamilet; y poder resolver el deceso de la joven que viajó a Monterrey.