Sheinbaum anuncia avances en proyectos de semiconductores; Sonora se integra con nueva sede

Este miércoles 13 de agosto, en la conferencia de prensa conocida como la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó a su gabinete a presentar los avances en proyectos científico-tecnológicos que se desarrollan en el país.

El Gobierno de México confirmó el 13 de agosto que el proyecto Kutsari integrará tres nodos en Cholula, Puebla, Guadalajara, Jalisco y Hermosillo, Sonora, como parte del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores.

AVANCES EN PROYECTOS DE SEMICONDUCTORES

Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, director general de InnovaBienestar de México, fue el encargado de informar sobre la instalación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en los tres estados del país.

La meta inicial es diseñar el primer chip comercial del país hacia finales de 2025 y, para 2030, alcanzar la autosuficiencia tecnológica en este sector estratégico.

El funcionario detalló que la unidad en Puebla está lista para inaugurarse, mientras que en Jalisco se mantienen conversaciones para iniciar operaciones en el Cinvestav-Guadalajara.

En Sonora, el convenio con el gobierno estatal ya fue firmado para que la sede opere dentro de la Universidad de Sonora, en la capital del estado.

SONORA SE INTEGRA CON NUEVA SEDE

La capital de Sonora, Hermosillo, es una de las sedes para el proyecto de Semiconductores. Durante la conferencia, Gutiérrez Domínguez explicó que forma parte del Plan Sonora y que existe una relación estratégica con Arizona, Estados Unidos, región que vive un crecimiento acelerado en la industria de semiconductores.

Asimismo, destacó que el proyecto en Sonora cuenta con el respaldo de instituciones como la Universidad de Sonora, el Tecnológico Nacional de México y diversas organizaciones locales, con las que se pondrá en marcha, este mismo agosto, un programa de capacitación acelerada para investigadores y estudiantes.

“Es un hecho inédito en México, ya que por primera vez se logra enlazar al sector industrial y al gobierno para impulsar el desarrollo y la búsqueda de soluciones en esta área”, subrayó.