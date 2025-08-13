Un grupo de 26 fugitivos fueron extraditados a Estados Unidos desde México. Los detenidos enfrentarán diferentes cargos como narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas y lavado de dinero, entre otros delitos. Entre los fugitivos se encuentran líderes y administradores peligrosos de cárteles de la droga.

En esta nota, te diremos quiénes son los criminales del Cártel de Sinaloa que fueron extraditados a Estados Unidos. Los detenidos arriesgan en su mayoría una condena de cadena perpetua. Descubre todos los detalles a continuación.

¿QUIÉNES SON LOS CRIMINAES DEL CÁRTEL DE SINALOA QUE FUERON EXTRADITADOS A EEUU?

Los detenidos vinculados al Cártel de Sinaloa han importado a Estados Unidos grandes cantidades de drogas peligrosas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína. Bajo la supervisión de este Departamento de Justicia, deberán enfrentar ahora las consecuencias por sus crímenes contra este país.

Entre los criminales del Cártel de Sinaloa se encuentran:

Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez: quienes lideran el aparato de seguridad de Los Chapitos, una poderosa facción del Cártel de Sinaloa dedicada al tráfico prolífico de fentanilo . Han liderado sicarios armados con armas de tipo militar, como AK-47, M-16, AR-15 y lanzagranadas, en ataques contra funcionarios del gobierno y militares mexicanos . Gil Acosta lidera sicarios encargados de proteger laboratorios de fentanilo y rutas de distribución, mientras que Zazueta Pérez proporciona seguridad personal a un líder de Los Chapitos.

Leobardo García Corrales : importante figura del Cártel de Sinaloa , quien ha traficado kilogramos de fentanilo a Estados Unidos, a veces a cambio de armas de uso militar como AK-47, granadas y metralletas. Además, afirma ser amigo cercano y socio de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo".

: importante figura del , quien ha traficado kilogramos de fentanilo a Estados Unidos, a veces a cambio de armas de uso militar como AK-47, granadas y metralletas. Además, afirma ser amigo cercano y socio Luis Raúl Castro Valenzuela : conocido como "Chacho", miembro del Cártel de Sinaloa , ha sido acusado de secuestrar y mantener como rehén a un ciudadano estadounidense.

: conocido como "Chacho", miembro del , ha sido acusado de Juan Carlos Félix Gastelum: conocido como "El Chavo Félix", líder de célula del Cártel de Sinaloa y yerno del exlíder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada. Acusado de ser operador principal de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetamina del Cártel de Sinaloa ubicados en las montañas de Sierra Madre de Sinaloa y Durango, México, involucrados en la fabricación y distribución de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína desde México a los Estados Unidos.