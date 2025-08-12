Estos son los narcos entregados a EU; Embajada agradece gesto

En un operativo coordinado que algunos consideran como histórico, el Gobierno de México extraditó a 26 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, como parte de la alianza en materia de seguridad entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Donald Trump.

La acción fue confirmada por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y reconocida por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien calificó la entrega como "un hito significativo" en la cooperación bilateral.

TODOS TENÍAN ORDEN DE EXTRADICIÓN

Los criminales, recluidos en diversos penales del país, enfrentan cargos por narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisaron que todos contaban con órdenes de extradición vigentes, emitidas por tribunales federales de EE.UU., y que el país vecino se comprometió a no aplicarles la pena de muerte.

Entre los extraditados destacan cabecillas de los dos principales cárteles mexicanos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Figuran nombres como Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis" y cuñado de "El Mencho", así como Roberto Salazar, alias "El Gordo Jr.", presunto integrante de la facción "Los Cabrera".

Agradezco profundamente a la presidenta @Claudiashein por su liderazgo en el fortalecimiento de la alianza con @POTUS @realDonaldTrump y con los Estados Unidos contra nuestros enemigos comunes y para el beneficio mutuo de nuestros ciudadanos. Este traslado es otro ejemplo de lo... — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 12, 2025

NOMBRES DE LOS NARCOS ENTREGADOS

El periodista especializado Óscar Balderas reveló que también fueron entregados:

Juan Carlos Félix Gastelum, alias "El Chavo Félix", yerno de "El Mayo" Zambada, figura clave en "Los Mayos".

Pablo Edwin Huerta, alias "El Flaquito", del Cártel Arellano Félix.

Servando Gómez "La Tuta", exlíder de Los Caballeros Templarios.

Ricardo González "El Ricky" o "Mando R", del Cártel del Noreste.

Mauro Núñez "El Jando", operador de Los Chapitos.

Inés Coronel Barreras, suegro de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y uno de sus hijos.

Jehonany Alexander Valdéz, alias "El Quinientos", buscado por crimen organizado.

La Embajada de EE.UU. reiteró su compromiso con México para continuar debilitando las redes criminales trasnacionales. Esta entrega de 26 criminales ocurre meses después de otra operación en la que fueron extraditados 29 narcotraficantes, consolidando una estrecha cooperación entre ambas administraciones.