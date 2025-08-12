  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 12 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Estos son los narcos entregados a EU; Embajada agradece gesto

Autoridades precisaron que todos contaban con órdenes de extradición vigentes, emitidas por tribunales federales de Estados Unidos

Ago. 12, 2025
Entre los miembros figuran integrantes del Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.
Entre los miembros figuran integrantes del Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un operativo coordinado que algunos consideran como histórico, el Gobierno de México extraditó a 26 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, como parte de la alianza en materia de seguridad entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Donald Trump.

La acción fue confirmada por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y reconocida por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien calificó la entrega como "un hito significativo" en la cooperación bilateral.

TODOS TENÍAN ORDEN DE EXTRADICIÓN

Los criminales, recluidos en diversos penales del país, enfrentan cargos por narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisaron que todos contaban con órdenes de extradición vigentes, emitidas por tribunales federales de EE.UU., y que el país vecino se comprometió a no aplicarles la pena de muerte.

Entre los extraditados destacan cabecillas de los dos principales cárteles mexicanos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Figuran nombres como Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis" y cuñado de "El Mencho", así como Roberto Salazar, alias "El Gordo Jr.", presunto integrante de la facción "Los Cabrera".

NOMBRES DE LOS NARCOS ENTREGADOS

El periodista especializado Óscar Balderas reveló que también fueron entregados:

  • Juan Carlos Félix Gastelum, alias "El Chavo Félix", yerno de "El Mayo" Zambada, figura clave en "Los Mayos".
  • Pablo Edwin Huerta, alias "El Flaquito", del Cártel Arellano Félix.
  • Servando Gómez "La Tuta", exlíder de Los Caballeros Templarios.
  • Ricardo González "El Ricky" o "Mando R", del Cártel del Noreste.
  • Mauro Núñez "El Jando", operador de Los Chapitos.
  • Inés Coronel Barreras, suegro de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y uno de sus hijos.
  • Jehonany Alexander Valdéz, alias "El Quinientos", buscado por crimen organizado.

La Embajada de EE.UU. reiteró su compromiso con México para continuar debilitando las redes criminales trasnacionales. Esta entrega de 26 criminales ocurre meses después de otra operación en la que fueron extraditados 29 narcotraficantes, consolidando una estrecha cooperación entre ambas administraciones.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Kim Ju-ae: ¿Quién es la hija del líder de Corea del Norte que se perfila como la posible heredera al poder?
Internacional / Mundo

Kim Ju-ae: ¿Quién es la hija del líder de Corea del Norte que se perfila como la posible heredera al poder?

Agosto 12, 2025

Con apenas 12 años, pasó de estar en segundo plano junto a su madre a ocupar lugares privilegiados en banquetes, desfiles y reuniones con altos mandos

Día Internacional de la Juventud 2025: ¿Por qué se celebra hoy 12 de agosto?
Internacional / Mundo

Día Internacional de la Juventud 2025: ¿Por qué se celebra hoy 12 de agosto?

Agosto 12, 2025

En 2025, la ONU impulsa el lema "Acciones juveniles locales por los ODS y más allá", resaltando el papel de los jóvenes

Esta es la historia de la mujer que murió tras participar en un concurso: quería ganar una consola para sus hijos
Internacional / Mundo

Esta es la historia de la mujer que murió tras participar en un concurso: quería ganar una consola para sus hijos

Agosto 11, 2025

El reto fue organizado por el programa de radio "Morning Rave", con la esperanza de ganar una consola Nintendo Wii para sus tres hijos