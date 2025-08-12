  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 12 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Kim Ju-ae: ¿Quién es la hija del líder de Corea del Norte que se perfila como la posible heredera al poder?

Con apenas 12 años, pasó de estar en segundo plano junto a su madre a ocupar lugares privilegiados en banquetes, desfiles y reuniones con altos mandos

Ago. 12, 2025
Kim Ju-ae: ¿Quién es la hija del líder de Corea del Norte que se perfila como la posible heredera al poder?

Kim Ju-ae, la hija del líder norcoreano Kim Jong-un, ha pasado de ser una figura desconocida a ocupar un lugar central en la propaganda del régimen. Pero ¿qué se sabe respecto a ella y su relación a la dictadura en Corea del Norte?

Con apenas 12 años y sin cargo oficial, su imagen se ha convertido en la principal referencia femenina de la familia gobernante desde noviembre de 2022, desplazando a su madre y eclipsando a Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder.

Su debut público no fue casual. Kim Jong-un la presentó de la mano frente a un misil balístico intercontinental, en una escena que combinaba afecto familiar con un mensaje inequívoco: el poder militar es la esencia del régimen.

Desde entonces, su presencia en actos oficiales ha sido constante y cada vez más protagónica, en lo que analistas interpretan como una estrategia para normalizar la idea de que podría convertirse en la primera mujer en gobernar la Corea del Norte nuclear y patriarcal.

KIM JU-AE COMO FIGURA CLAVE EN EL RÉGIMEN NORCOREANO

imagen-cuerpo

En menos de un año, pasó de permanecer en segundo plano junto a su madre a ocupar lugares privilegiados en banquetes, desfiles y reuniones con altos mandos.

En noviembre de 2023, los medios estatales difundieron una imagen en la que Ju-ae aparecía al centro, con su padre a un lado, gesto simbólico que no se habría producido sin la aprobación del líder.

Asimismo, en este 2025, la prensa oficial comenzó a referirse a ella como "gran persona de orientación", título reservado históricamente para el líder o su heredero designado.

La joven ha participado en 39 apariciones públicas, la mayoría ligadas al ámbito militar. Incluso, en septiembre de 2023, un general fue fotografiado arrodillándose ante ella, gesto de reverencia antes reservado a Kim Jong-un.

En junio de 2025, asistió a la botadura del destructor Kang Kon, junto a altos oficiales. Expertos como Kang Dong-wan advierten que su futuro no está asegurado y que, de existir un hermano varón, su papel podría ser transitorio.

Sin embargo, su proyección pública envía un mensaje claro: la dinastía Kim se prepara para una cuarta generación en el poder, y lo hace bajo la atenta mirada de Washington, Seúl y el resto del mundo.

imagen-cuerpo
Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Día Internacional de la Juventud 2025: ¿Por qué se celebra hoy 12 de agosto?
Internacional / Mundo

Día Internacional de la Juventud 2025: ¿Por qué se celebra hoy 12 de agosto?

Agosto 12, 2025

En 2025, la ONU impulsa el lema "Acciones juveniles locales por los ODS y más allá", resaltando el papel de los jóvenes

Esta es la historia de la mujer que murió tras participar en un concurso: quería ganar una consola para sus hijos
Internacional / Mundo

Esta es la historia de la mujer que murió tras participar en un concurso: quería ganar una consola para sus hijos

Agosto 11, 2025

El reto fue organizado por el programa de radio "Morning Rave", con la esperanza de ganar una consola Nintendo Wii para sus tres hijos

Trump califica a CDMX como una de las ciudades más peligrosas del mundo por su tasa de homicidios
Internacional / Mundo

Trump califica a CDMX como una de las ciudades más peligrosas del mundo por su tasa de homicidios

Agosto 11, 2025

Sin embargo la lista es encabezada por la ciudad de Washington donde se anunciaron medidas drásticas para recuperar el control y la paz