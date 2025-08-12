Kim Ju-ae: ¿Quién es la hija del líder de Corea del Norte que se perfila como la posible heredera al poder?

Kim Ju-ae, la hija del líder norcoreano Kim Jong-un, ha pasado de ser una figura desconocida a ocupar un lugar central en la propaganda del régimen. Pero ¿qué se sabe respecto a ella y su relación a la dictadura en Corea del Norte?

Con apenas 12 años y sin cargo oficial, su imagen se ha convertido en la principal referencia femenina de la familia gobernante desde noviembre de 2022, desplazando a su madre y eclipsando a Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder.

Su debut público no fue casual. Kim Jong-un la presentó de la mano frente a un misil balístico intercontinental, en una escena que combinaba afecto familiar con un mensaje inequívoco: el poder militar es la esencia del régimen.

Desde entonces, su presencia en actos oficiales ha sido constante y cada vez más protagónica, en lo que analistas interpretan como una estrategia para normalizar la idea de que podría convertirse en la primera mujer en gobernar la Corea del Norte nuclear y patriarcal.

KIM JU-AE COMO FIGURA CLAVE EN EL RÉGIMEN NORCOREANO

En menos de un año, pasó de permanecer en segundo plano junto a su madre a ocupar lugares privilegiados en banquetes, desfiles y reuniones con altos mandos.

En noviembre de 2023, los medios estatales difundieron una imagen en la que Ju-ae aparecía al centro, con su padre a un lado, gesto simbólico que no se habría producido sin la aprobación del líder.

Asimismo, en este 2025, la prensa oficial comenzó a referirse a ella como "gran persona de orientación", título reservado históricamente para el líder o su heredero designado.

La joven ha participado en 39 apariciones públicas, la mayoría ligadas al ámbito militar. Incluso, en septiembre de 2023, un general fue fotografiado arrodillándose ante ella, gesto de reverencia antes reservado a Kim Jong-un.

En junio de 2025, asistió a la botadura del destructor Kang Kon, junto a altos oficiales. Expertos como Kang Dong-wan advierten que su futuro no está asegurado y que, de existir un hermano varón, su papel podría ser transitorio.

Sin embargo, su proyección pública envía un mensaje claro: la dinastía Kim se prepara para una cuarta generación en el poder, y lo hace bajo la atenta mirada de Washington, Seúl y el resto del mundo.