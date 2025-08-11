Esta es la historia de la mujer que murió tras participar en un concurso: quería ganar una consola para sus hijos

En 2007, una tragedia en California marcó para siempre la historia de los concursos radiales. Jennifer Strange, una madre de 28 años, perdió la vida tras participar en un reto organizado por el programa de radio "Morning Rave", con la esperanza de ganar una consola Nintendo Wii para sus tres hijos.

EL CONCURSO QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

La dinámica, llamada "Aguanta tu pis por una Wii", consistía en beber la mayor cantidad de agua posible sin ir al baño. Aquella mañana, 18 personas aceptaron el desafío, tomando botellas de 240 ml cada 15 minutos.

Jennifer alcanzó el segundo lugar después de ingerir 7,6 litros de agua, obteniendo como premio unas entradas para un concierto de Justin Timberlake. Durante el reto, manifestó dolores de cabeza y estómago, pero sus quejas fueron tomadas a broma por los conductores.

SUS ULTIMAS HORAS Y CONSECUENCIAS LEGALES

Tras el concurso, Jennifer llamó a su trabajo para avisar que no asistiría porque se sentía mal. Horas después, su madre la encontró sin vida en su hogar. La causa oficial de su muerte fue hiperhidratación, una condición provocada por el exceso de agua en el organismo.

La familia de Jennifer demandó a la estación de radio, que intentó escudarse en una supuesta exención de responsabilidad. Sin embargo, se demostró que el documento firmado por Jennifer solo autorizaba el uso de su imagen con fines comerciales.

El programa "Morning Rave" fue cancelado y los responsables debieron pagar casi 17 millones de dólares por homicidio culposo, aunque ninguno enfrentó cargos penales.

UN CASO QUE SIGUE GENERANDO DEBATE

A casi dos décadas de lo ocurrido, la historia volvió a viralizarse en redes sociales, reavivando la discusión sobre la responsabilidad de los medios, los límites del entretenimiento y la ética detrás de este tipo de concursos.