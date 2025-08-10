Profeco al pendiente de artículos escolares

Para evitar altos costos y contar con certeza en los precios de los artículos escolares para el regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mantendrá operativos especiales a través de sus inspectores en todo el Estado, informó Ana Guízar, titular de Profeco.

Las inspecciones se realizan en todos los establecimientos que estén registrados con ventas de artículos escolares como papelerías y tiendas de autoservicio. "Las visitas se hacen de manera aleatoria en todos los puntos de venta para brindar seguridad a las familias y que adquieran los útiles escolares a un precio justo", explicó la funcionaria.

Ana Guízar, dijo que, si bien durante todo el año realizan las inspecciones, por ser temporada especial, se encuentran enfocados en el tema de regreso a clases realizando inspecciones también los días sábado y domingo.

Para que las familias se vean beneficiadas con los mejores precios o ahorros, la Profeco recomendó a las familias planear las compras con antelación, evaluar ofertas y promociones, comparar la calidad entre productos del mismo tipo, y elegir la que más te convenga considerando la premisa precio-calidad, y también hace hincapié en que se consideren que los artículos ilustrados con personajes de moda, por lo regular muestran precios más elevados.

FERIA ESCOLAR

En apoyo de la economía familiar la Procuraduría Federal del Consumidor de Sonora se sumará a la feria escolar donde se promoverán precios justos en conjunto con empresas y cámaras empresariales.

Ana Guízar, informó que la feria se va realizar el 16 y 17 de agosto a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, en el Expo Fórum, ubicado en Hermosillo. "Después de años, volvemos a promover la feria escolar y en este año solo estará en la capital del Estado".

Por su parte el Gobierno del Estado también contará con un Bazar escolar, pero este también solo se realizará en la ciudad de Hermosillo el próximo 16 de agosto, se contará con el apoyo de los grupos del voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.