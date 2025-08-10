  • 24° C
Sonora

Unison recibe a casi 39 mil estudiantes

Este lunes regresan a clases casi 39 mil estudiantes de la Universidad de Sonora

Ago. 10, 2025
Unison recibe a casi 39 mil estudiantes

Este lunes regresan a clases casi 39 mil estudiantes de la Universidad de Sonora (Unison), contando cada uno de los campus, y el nuevo alumnado que cumplió con su registro de inscripción en tiempo y forma en cada una sus carreras o tronco común.

Durante el ciclo 2024 – 2025, entre estudiantes de licenciaturas, posgrados, alumnos de la escuela de lenguas extranjeras y talleres de arte, el Alma Mater, tuvo un aumento en su matrícula escolar de más del 5 por ciento entre los campus de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Santa Ana, Caborca y Nogales.

Actualmente se cuenta con un 38 mil 929 estudiantes de nivel superior, de los cuales 37 mil 646 cursan programas de licenciatura y mil 283 corresponden a los posgrados, esto de acuerdo a los registros oficiales actualizados al cierre de este semestre.

La cifra mencionada representa un aumento general del 5.3 por ciento en comparación con el ciclo anterior y adicionalmente, se registraron 8 mil 859 estudiantes en cursos de idiomas que se imparten a través del Departamento de Lenguas Extranjeras, además, a los talleres de arte se inscribieron mil 128 estudiantes.

Este será, para Dena María Jesús Camarena Gómez, el primer semestre escolar al frente de la Universidad de Sonora como titular de la máxima casa de estudios del Estado, quien tomó su cargo el pasado 16 de junio y estará al frente durante el periodo 2025-2030.

Leova Peralta
