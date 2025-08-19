  • 24° C
Viral

Así fue el momento exacto en que cae vocalista de Los Tigres del Norte en concierto en SLP | VIDEO

Durante su presentación en la Feria Nacional Potosina 2025, el cantante de 72 años sufrió un incidente que quedó grabado y se viralizó en redes

Ago. 19, 2025
De manera repentina, el cantante tropezó con una parte de la estructura y cayó de costado, golpe que incluso se escuchó por el micrófono.
El pasado domingo 17 de agosto, durante su presentación en la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo), el público fue testigo de un momento inesperado que rápidamente se volvió viral: Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, sufrió una aparatosa caída en el escenario.

VIDEO DE LA APARATOSA CAÍDA DE JORGE HERNÁNDEZ

El incidente ocurrió mientras el cantante, de 72 años, interpretaba ´La Lotería´, uno de los temas más recientes de la agrupación.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia cómo Hernández, vestido con una chamarra roja y un sombrero negro, camina sobre el escenario portando su acordeón.

De manera repentina, tropieza con una parte de la estructura y cae de costado, golpe que incluso se escucha por el micrófono.

Su sombrero también terminó en el suelo, pero fue acomodado por Hernán Hernández, su hermano y compañero en la agrupación, quien se acercó para auxiliarlo, mientras el staff retiraba los objetos que ocasionaron el accidente.

Pese al impacto, el músico se reincorpora de inmediato, recoge su acordeón y continúa cantando sin interrumpir el show, mostrando un gran profesionalismo.

LOS TIGRES DEL NORTE DAN CONCIERTO HISTÓRICO EN LA FENAPO 2025

El espectáculo reunió a más de 152 mil asistentes, según confirmó la agrupación en sus redes sociales. Con un repertorio de casi cuatro horas, interpretaron éxitos como "Mi Buena Suerte", "Directo al Corazón", "La Puerta Negra", "Jefe de Jefes" y "La Mesa del Rincón", entre otros.

Tras el concierto, Los Tigres del Norte agradecieron al público con un emotivo mensaje: "Gracias, San Luis Potosí, por regalarnos un rugido con tanta intensidad".

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de Jorge Hernández, ni en sus redes sociales ni en las cuentas oficiales del grupo. Sin embargo, el hecho de que terminara el concierto indica que no habría sufrido lesiones de gravedad.

Marcela Islas
