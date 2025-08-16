  • 24° C
Viral

Ella es Tatiana Martínez, la influencer latina detenida por agentes del ICE en Los Ángeles

La tiktokera documentaba un operativo de migración cuando los agentes la interceptaron y la bajaron de su vehículo para someterla

Ago. 16, 2025
La creadora de contenido Tatiana Martínez fue arrestada el pasado 15 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

El momento de la detención, ocurrido en calles de Los Ángeles, quedó registrado tanto en la transmisión de la influencer como en videos captados por testigos, lo que provocó que la noticia se viralizara rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con reportes, Martínez documentaba un operativo del ICE cuando los agentes la interceptaron; en las imágenes se observa a oficiales sacándola de su vehículo Tesla y sometiéndola contra el suelo, pese a que ella afirmó no oponerse al arresto.

La joven perdió el conocimiento en el lugar, por lo que fue trasladada a un hospital antes de ser llevada a un centro de detención, en tanto que el automóvil fue asegurado por las autoridades.

¿QUIÉN ES TATIANA MARTÍNEZ?

Tatiana Martínez, de origen colombiano y residente en Estados Unidos, cuenta con más de 30 mil seguidores en TikTok, su contenido está enfocado en advertir a la comunidad latina sobre redadas migratorias y denunciar presuntos abusos de autoridad contra migrantes y manifestantes.

Bajo el lema "Noticias reales, sin adornos. Voz de los invisibles", la creadora se ganó un espacio entre usuarios hispanohablantes que siguen de cerca temas de migración y derechos civiles.

Tras conocerse su arresto, en redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo hacia la influencer, mientras sus seguidores permanecen a la espera de actualizaciones oficiales sobre su situación legal.

Luis Valenzuela
