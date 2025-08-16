Funcionario de Morena aclara viaje a Disney con Belinda: “Fue con recursos propios”

El coordinador del gabinete estatal de Puebla, José Luis García Parra, generó polémica luego de ser captado en Disneylandia acompañado de la cantante Belinda durante la celebración del cumpleaños número 36 de la artista.

La difusión de fotografías y videos donde ambos aparecen junto a personajes de Disney y otros acompañantes rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La escena despertó especulaciones sobre la supuesta relación sentimental entre el funcionario morenista y la intérprete, tema que desde hace meses ha estado en el centro de la atención mediática. Ante la controversia, García Parra decidió emitir una aclaración pública.

LA POSTURA DE GARCÍA PARRA

A través de su cuenta en X, el coordinador del gabinete de Alejandro Armenta compartió un documento oficial en el que informó haber solicitado licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus funciones del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto.

En su mensaje, el funcionario enfatizó que sus viajes y compromisos personales son costeados con recursos propios y realizados fuera del horario laboral. “Mi compromiso laboral se mantiene intacto y seguiré trabajando con responsabilidad y, sobre todo, #PorAmorAPuebla”, señaló.

RELACIÓN CON BELINDA Y PRESENCIA EN PUEBLA

La cercanía entre García Parra y Belinda salió a la luz desde febrero, cuando ambos fueron vistos llegando juntos en un vuelo privado a Puebla.

Desde entonces, la cantante ha mantenido una fuerte presencia en el estado: participó en la toma de protesta del gobernador Armenta, grabó un videoclip en locaciones poblanas, encabezó shows en la Feria de Puebla y fue elegida como voz principal en la película animada Canas al Aire.

El funcionario, sobrino político del exgobernador Mario Marín Torres, se ha mantenido en el foco mediático no solo por su desempeño en la política, sino también por su vida personal.