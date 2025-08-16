¡Cuidado! Instagram notificará a los usuarios si se hace una captura de pantalla

Instagram es una de las aplicaciones más usadas alrededor del mundo, y debido a esto, la plataforma busca proteger los datos de cada usuario, incluso cuando alguien realiza una captura de pantalla. La medida busca mejorar la seguridad cibernética de las personas que disfrutan del uso de la app, enviando una notificación en caso de que se realice un "screenshot".

A pesar de que las capturas de pantalla aún son algo permitido dentro de ciertas plataformas, muchas otras han decidido tomar medidas de seguridad para proteger la privacidad de cada usuario. Es por ello que Instagram realiza la notificación a sus usuarios al momento en que se realiza un screenshot; mostrando cuidados con la información.

¿CUÁNDO SE NOTIFICA A LOS USUARIOS POR UNA CAPTURA DE PANTALLA?

Al momento de hacer una captura de pantalla, Instagram envía una notificación a los usuarios, esto permite alertar de que una conversación o fotografía se le realizó un screenshot. Esto incluso se realiza con las imágenes enviadas; y en el caso de la función de "ver una vez más", al intentar tomar foto, la pantalla se pone en negro, cuidando la privacidad de cada usuario.

Sin embargo; en caso de que se haya tomado la foto, al usuario afectado se le dará aviso por medio de un anuncio de Instagram, permitiendo que los usuarios que estén informados al respecto. Estas medias son incluidas dentro de las historias; al momento en que se le realice una captura de pantalla a una historia, se dará notificación al usuario o usuarios afectados.

En este apartado se podrá revisar con una notificación al lado del icono de un "Corazón", aquí se alertará sobre un "Screenshot" y se darán detalles de a qué contenido se le tomó la fotografía e incluso la persona que llevó dichas acciones.

CUIDADO DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS

Instagram protege los datos de los usuarios mediante la autenticación de dos factores (2FA), que añade una capa extra de seguridad al inicio de sesión. Utiliza la encriptación para asegurar los datos en tránsito y en reposo, y emplea algoritmos de monitoreo para detectar y bloquear actividades sospechosas.

Además, ofrece a los usuarios controles de privacidad granulares que les permiten decidir quién puede ver su contenido, y les alerta sobre intentos de inicio de sesión no reconocidos. Aunque la plataforma implementa estas medidas, insta a los usuarios a fortalecer su seguridad personal, usando contraseñas únicas y activando la 2FA.