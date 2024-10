Adrián Marcelo reacciona al cierre de su cuenta en Instagram tras polémico comentario de Liam Payne

El influencer regiomontano Adrián Marcelo sigue siendo un tema polémico en las redes sociales. En medio de la conmoción por el trágico fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, Marcelo generó controversia al publicar un tweet considerado de mal gusto, lo que culminó en la suspensión de su cuenta de Instagram.

El pasado 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, el exintegrante de One Direction fa e llció tras caer de un balcón del tercer piso, ante esto en la plataforma X (antes Twitter), diversas personas colocaron comentarios polémicos hacia el trágico evento donde Payne perdió la vida, entre ellos el influencer regiomontano, Adrián Marcelo.

POLÉMICO COMENTARIO DE ADRIÁN MARCELO A LIAM PAYNE

A través de su cuenta de X, Adrián Marcelo, el 16 de octubre tuiteó un comentario que desato críticas intensas entre los fanáticos de la famosa boy band One Direction.

"Si te tiras de un edificio, solo hay One Direction", tuiteó el influencer, ante esto los fanáticos de la boy band exigieron una disculpa pública por parte de Marcelo.

Los internautas realizaron una campaña en redes sociales para hacer que le suspendieran la cuenta al influencer, dicha presión llevo a Instagram a suspender la cuenta, lo que ha marcado que la imagen pública en las últimas semanas de Adrián Marcelo.

En un reciente episodio de su pódcast "Conversaciones", Adrián habló sobre esta situación junto a sus compañeros Paulo Chavira y Bandido Diamante. Durante la conversación, expresó su sorpresa por haber perdido su cuenta simultáneamente con Chavira, lo que ha generado especulaciones sobre las razones detrás de estas suspensiones.

"No sé si venga en la pauta de Bandido, pero hablando de polémicas, no tienes cuenta de Instagram y yo tampoco. Me intriga por qué, no me queda claro cómo no la tengo", comentó Marcelo, reflexionando sobre el impacto que ha tenido la controversia en su carrera.

El influencer también mencionó que ha alcanzado "la cúspide" de las polémicas, admitiendo que le resulta cada vez más difícil generar controversia. "Ya no puedo decir nada que espante más", añadió con una mezcla de resignación y humor.

Marcelo hizo referencia al motivo que se le atribuyó para el cierre de su cuenta, el chiste sobre la muerte de Liam Payne, y con ironía, defendió su comentario.

"Hablé de música, hablé del último lanzamiento de un artista. ¿Por qué me cancelan? No tiene nada malo hablar de música", expresó, desconcertado por la reacción negativa.

La conversación en el set se tornó tensa momentáneamente, hasta que ambos influencers se dieron la mano y comenzaron a reír. "Somos dos seres dañados, Paulo y yo, no tenemos cuenta de Instagram, no tenemos prestigio, no tenemos respeto", bromeó Adrián.

Finalmente, el influencer se preguntó cómo promocionarían el pódcast, dado que solo Bandido Diamante contaba con una cuenta activa de Instagram, lo que llevó a que el pódcast se anunciara desde su perfil.

La controversia que rodea a Adrián Marcelo continúa generando debate, y su reciente suspensión de Instagram parece ser solo otro capítulo en su trayectoria mediática.