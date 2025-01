Instagram está por lanzar "Edits", la app con la que busca competir con CapCut

La situación que está atravesando ByteDance, empresa dueña de TikTok, está siendo aprovechada por Instagram, de Meta, ya que informó que en breve lanzará una nueva aplicación para crear videos y que sería similar a la de su competencia CapCut, de la red social china.

El director de Instagram Adam Mosseri, dio a conocer que se trata de "Edits", la app dirigida a quienes son apasionados de "crear videos en su celular", para "brindar las mejores herramientas posibles a los creadores".

La noticia la dio a conocer Mosseri a través de una publicación en Threads, en la que señaló que, además de la edición de video, Edits estaría enfocada en "creadores que para editores de video casuales".

Además, contará con una "pestaña de inspiración, seguimiento de ideas y análisis incorporado".

"Edits" podrá ser usada a partir del 13 de marzo, pero ya está disponible para preordenar en la App Store.

Instagram announces new video editing app, Edits, set to launch next month. pic.twitter.com/XDW9tgvoSR