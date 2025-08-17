  • 24° C
Gala Montes vs. Alana Flores: Adrián Marcelo publica comentarios en apoyo a la influencer ¿Qué dijo?

Desde su cuenta en X, el conductor regiomontano dedicó un polémico mensaje, encendiendo aún más los ánimos en redes, previo al enfrentamiento

Ago. 17, 2025
El combate que ha acaparado la atención en redes sociales: la actriz Gala Montes se enfrentará a la creadora de contenido Alana Flores este domingo en un duelo, lo que promete emociones y polémica.

Aunque existe una marcada diferencia de altura y peso entre ambas, Alana confía en que su experiencia previa en peleas y su intensa preparación sean suficientes para imponerse en el ring.

ADRIÁN MARCELO MUESTRA SU APOYO A ALANA FLORES

Pero el talento no será su única arma, pues Alana Flores cuenta con el respaldo de Adrián Marcelo, excompañero de Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2, quien se posicionó abiertamente del lado de "La Rana".

Desde su cuenta en X (antes Twitter), el conductor regiomontano lanzó un polémico mensaje:

"Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida. Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana."

La respuesta de la creadora de contenido no tardó: "Le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera", encendiendo aún más los ánimos en redes.

Mientras unos aplauden la alianza regiomontana, otros piden a Marcelo dejar atrás su enemistad con la actriz e incluso le recuerdan que recientemente fue obligado a disculparse por declaraciones contra Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA PELEA DE GALA VS ALANA?

El combate entre Gala Montes y Alana Flores tendrá lugar este domingo 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte del evento Supernova Strikers, que reunirá a celebridades del entretenimiento y el deporte.

El show arrancará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y contará con peleas adicionales, como Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado, Westcol vs. Mario Bautista y Mercedes Roa vs. Milica. Además, habrá shows musicales de María Becerra, Xavi, Gabito Ballesteros y Óscar Maydón.

Los boletos para este evento se vendieron desde los 488 hasta los 7 mil 320 pesos, y la transmisión será en vivo por Facebook, YouTube, TikTok, Twitch, DAZN y en salas de Cinépolis.

Este enfrentamiento no solo promete espectáculo, sino que refleja la creciente tendencia del boxeo entre celebridades, que combina deporte y show para cautivar a miles de fanáticos.

Marcela Islas
