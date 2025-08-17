¿Quién era Terence Stamp, el mítico villano de Superman que murió a los 87 años?

El cine británico y mundial pierde a uno de sus grandes referentes: Terence Stamp, actor que se convirtió en símbolo del movimiento cultural Swinging London en los años sesenta, falleció a los 87 años, según informó su familia este domingo a través de Reuters.

BIOGRAFÍA DE TERENCE STAMP

Nacido el 22 de julio de 1938 en el East End de Londres, hijo de un marino mercante, Stamp pasó de orígenes humildes a convertirse en una figura internacional.

Su atractivo físico, su porte imponente y su elegancia le abrieron puertas, tanto en la pantalla grande como en el jet set británico, formando parte de la vibrante escena londinense de los sesenta y manteniendo relaciones sentimentales con figuras como la modelo Jean Shrimpton y la actriz Julie Christie.

Stamp alcanzó la fama en 1962 con su papel protagónico en Billy Budd, drama en blanco y negro dirigido por Peter Ustinov. Su interpretación le valió una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto, la única de su extensa y variada carrera.

LEGADO DE ICÓNICOS PERSONAJES EN EL CINE

Su legado cinematográfico es amplio y diverso. Para muchos, será recordado por su interpretación del villano General Zod en Superman (1978) y Superman II (1980), inmortalizando la frase "¡Arrodíllate ante Zod!".

Curiosamente, Stamp estuvo cerca de convertirse en James Bond tras la salida de Sean Connery, pero sus propuestas para el personaje no convencieron a los productores. Esa negativa, sin embargo, le permitió mantener la libertad creativa que lo llevó a papeles icónicos como la mujer transexual en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994).

Entre sus reconocimientos destaca el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes por El coleccionista (1965), además de trabajar con directores de renombre como Pier Paolo Pasolini en Teorema y Federico Fellini en Historias extraordinarias.

En las últimas décadas, Stamp siguió sumando títulos memorables como The Limey (1999), Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999), donde interpretó al Canciller Valorum, y cintas más recientes como Destino oculto (2011) y El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares (2016).

Stamp estuvo casado entre 2002 y 2008 con Elizabeth O´Rourke, 35 años menor que él, en un matrimonio que terminó en divorcio. Su vida personal y profesional reflejan la audacia y magnetismo que lo convirtieron en uno de los grandes intérpretes británicos del siglo XX.