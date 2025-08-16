Mike Salazar hará reír a Hermosillo con su show de comedia en vivo

Hermosillo se alista para recibir a uno de los comediantes más queridos de México: Mike Salazar, el Caballero de la Comedia, quien confirmó su presentación en la capital sonorense el próximo 19 de septiembre.

UNA NOCHE DE HUMOR SIN LÍMITES

Conocido por su estilo directo, su chispa norteña y la capacidad de convertir lo cotidiano en carcajadas, Mike Salazar promete una noche inolvidable para los hermosillenses. Su show mezcla anécdotas personales, imitaciones y ocurrencias que lo han posicionado como uno de los referentes de la comedia mexicana.

Originario de Monterrey, Mike comenzó su carrera en bares y teatros, y poco a poco ganó fama hasta consolidarse en los escenarios más importantes del país. Además de sus presentaciones en vivo, ha participado en programas de televisión y plataformas digitales que lo han acercado a un público cada vez más amplio.

Aunque aún no se revelan detalles sobre el recinto y la venta de boletos, la confirmación de la fecha ya ha generado gran entusiasmo entre los fans en Sonora, quienes esperan con ansias poder disfrutar de su característico humor en vivo.

Fecha: 19 de septiembre

Ciudad: Hermosillo, Sonora

Artista: Mike Salazar, "El Caballero de la Comedia"