¿Cuándo es el concierto gratis de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México?

El rapero puertorriqueño Residente se presentará con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento que promete reunir a miles de personas en el corazón de la capital. La cita será el sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas, según informó la Secretaría de Cultura capitalina.

El exintegrante de Calle 13, cuyo nombre real es René Pérez, ofrecerá un show cargado de conciencia social, crítica política y energía, elementos que lo han convertido en uno de los artistas más influyentes del rap latinoamericano. La presentación forma parte de la serie de espectáculos masivos y gratuitos que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer la vida cultural de la capital.

Residente repasará más de dos décadas de trayectoria musical, desde sus inicios con Calle 13 hasta su carrera en solitario. Su propuesta se caracteriza por abordar temas como desigualdad, identidad, derechos humanos y participación política, lo que lo ha posicionado como una de las voces más relevantes de la música urbana.

El cantante Residente confirmó que el próximo 6 de septiembre ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México a las 20 horas. "Es un lugar especial, fue donde nació Tenochtitlán, donde se proclamó la Independencia y hondeó por primera vez la bandera..."

CONTINÚA TRADICIÓN DE CONCIERTOA GRATUITOS

El evento también contará con la participación del colectivo Mujer en Cypher, integrado por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena, reconocidas exponentes del hip hop femenino en Latinoamérica. Con letras de resistencia y diversidad, este grupo abrirá la velada en la plaza pública más importante del país.

La Secretaría de Cultura destacó que, tras el lanzamiento de su más reciente álbum Las letras ya no importan (2024), la música de Residente mantiene plena vigencia y conecta con nuevas generaciones. Su presencia en el Zócalo capitalino suma a la tradición de conciertos gratuitos que han marcado la historia cultural de la ciudad.

El acceso al concierto será totalmente libre y se espera una de las convocatorias más numerosas del año. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a disfrutar de una noche donde la música, la crítica social y la energía del rap latinoamericano se harán presentes en el corazón de México.