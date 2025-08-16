  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 16 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

¿Cuándo es el concierto gratis de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México?

El evento se perfila como uno de los encuentros musicales más multitudinarios del año

Ago. 16, 2025
El exintegrante de Calle 13 llegará con su música a la plaza más grande del país.
El exintegrante de Calle 13 llegará con su música a la plaza más grande del país.

El rapero puertorriqueño Residente se presentará con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento que promete reunir a miles de personas en el corazón de la capital. La cita será el sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas, según informó la Secretaría de Cultura capitalina.

El exintegrante de Calle 13, cuyo nombre real es René Pérez, ofrecerá un show cargado de conciencia social, crítica política y energía, elementos que lo han convertido en uno de los artistas más influyentes del rap latinoamericano. La presentación forma parte de la serie de espectáculos masivos y gratuitos que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer la vida cultural de la capital.

Residente repasará más de dos décadas de trayectoria musical, desde sus inicios con Calle 13 hasta su carrera en solitario. Su propuesta se caracteriza por abordar temas como desigualdad, identidad, derechos humanos y participación política, lo que lo ha posicionado como una de las voces más relevantes de la música urbana.

CONTINÚA TRADICIÓN DE CONCIERTOA GRATUITOS 

El evento también contará con la participación del colectivo Mujer en Cypher, integrado por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena, reconocidas exponentes del hip hop femenino en Latinoamérica. Con letras de resistencia y diversidad, este grupo abrirá la velada en la plaza pública más importante del país.

La Secretaría de Cultura destacó que, tras el lanzamiento de su más reciente álbum Las letras ya no importan (2024), la música de Residente mantiene plena vigencia y conecta con nuevas generaciones. Su presencia en el Zócalo capitalino suma a la tradición de conciertos gratuitos que han marcado la historia cultural de la ciudad.

El acceso al concierto será totalmente libre y se espera una de las convocatorias más numerosas del año. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a disfrutar de una noche donde la música, la crítica social y la energía del rap latinoamericano se harán presentes en el corazón de México.

imagen-cuerpo

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Quién es el mejor cantante mexicano en la historia según la inteligencia artificial?
Farándula

¿Quién es el mejor cantante mexicano en la historia según la inteligencia artificial?

Agosto 16, 2025

Durante décadas, los medios, los críticos y el público han debatido sobre quién merece el título de "mejor cantante mexicano de la historia"

Ángel del Villar: ¿Quién es el exmánager de Gerardo Ortiz que fue sentenciado a 4 años de prisión?
Farándula

Ángel del Villar: ¿Quién es el exmánager de Gerardo Ortiz que fue sentenciado a 4 años de prisión?

Agosto 15, 2025

Fue sentenciado en Estados Unidos a cuatro años de prisión por violar la Ley Kingpin, esto es todo lo que se sabe acerca del caso

Betty la fea 2: quiénes son los personajes de la segunda temporada de la telenovela colombiana
Farándula

Betty la fea 2: quiénes son los personajes de la segunda temporada de la telenovela colombiana

Agosto 15, 2025

Estos personajes retomarán sus historias en un contexto más maduro, donde Betty enfrentará desafíos personales y profesionales