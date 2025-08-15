  • 24° C
Farándula

Betty la fea 2: quiénes son los personajes de la segunda temporada de la telenovela colombiana

Estos personajes retomarán sus historias en un contexto más maduro, donde Betty enfrentará desafíos personales y profesionales

Ago. 15, 2025
La historia de Betty la fea continúa desde hoy en streaming.
El regreso de "Betty, la fea: la historia continúa" ha vuelto a encender la emoción de los fanáticos de la icónica telenovela colombiana. La segunda temporada se estrenó este 15 de agosto de 2025 por Prime Video, y una de las grandes sorpresas es la confirmación del reparto original que conquistó a toda Latinoamérica hace más de dos décadas.

PERSONAJES QUE REGRESAN EN BETTY LA FEA 2

Los seguidores podrán reencontrarse con los personajes más importantes que marcaron la historia de Ecomoda. Estos son los protagonistas que vuelven en esta esperada segunda entrega:

  • Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco
  • Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello
  • Marcela Valencia, interpretada por Natalia Ramírez
  • Patricia Fernández, interpretada por Lorna Cepeda
  • Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango
  • Nicolás Mora, interpretado por Mario Duarte
  • Aura María, interpretada nuevamente por Stefanía Gómez

Estos personajes retomarán sus historias en un contexto más maduro, donde Betty enfrentará desafíos personales y profesionales tras su separación de Armando, con nuevos conflictos en Ecomoda y secretos que saldrán a la luz.

NUEVOS PERSONAJES QUE SE INTEGRAN A LA HISTORIA

Además del elenco original, la serie presenta nuevas incorporaciones que prometen darle un giro inesperado a la trama:

  • Juanita Molina como Mila, hija de Betty y Armando
  • Zharick León como Majo, abogada de Armando
  • Sebastián Osorio como Ignacio, sobrino de Marcela Valencia
  • Rodrigo Candamil como Esteban Ruiz, abogado de Betty

Estos nuevos personajes traerán consigo nuevas tensiones, alianzas y sorpresas que renovarán la historia sin perder su esencia original.

imagen-cuerpo
César Leyva
