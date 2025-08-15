Betty la fea 2: quiénes son los personajes de la segunda temporada de la telenovela colombiana

El regreso de "Betty, la fea: la historia continúa" ha vuelto a encender la emoción de los fanáticos de la icónica telenovela colombiana. La segunda temporada se estrenó este 15 de agosto de 2025 por Prime Video, y una de las grandes sorpresas es la confirmación del reparto original que conquistó a toda Latinoamérica hace más de dos décadas.
PERSONAJES QUE REGRESAN EN BETTY LA FEA 2
Los seguidores podrán reencontrarse con los personajes más importantes que marcaron la historia de Ecomoda. Estos son los protagonistas que vuelven en esta esperada segunda entrega:
- Beatriz Pinzón Solano, interpretada por Ana María Orozco
- Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello
- Marcela Valencia, interpretada por Natalia Ramírez
- Patricia Fernández, interpretada por Lorna Cepeda
- Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango
- Nicolás Mora, interpretado por Mario Duarte
- Aura María, interpretada nuevamente por Stefanía Gómez
Estos personajes retomarán sus historias en un contexto más maduro, donde Betty enfrentará desafíos personales y profesionales tras su separación de Armando, con nuevos conflictos en Ecomoda y secretos que saldrán a la luz.
NUEVOS PERSONAJES QUE SE INTEGRAN A LA HISTORIA
Además del elenco original, la serie presenta nuevas incorporaciones que prometen darle un giro inesperado a la trama:
- Juanita Molina como Mila, hija de Betty y Armando
- Zharick León como Majo, abogada de Armando
- Sebastián Osorio como Ignacio, sobrino de Marcela Valencia
- Rodrigo Candamil como Esteban Ruiz, abogado de Betty
Estos nuevos personajes traerán consigo nuevas tensiones, alianzas y sorpresas que renovarán la historia sin perder su esencia original.