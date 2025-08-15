Betty la fea 2: quiénes son los personajes de la segunda temporada de la telenovela colombiana

El regreso de "Betty, la fea: la historia continúa" ha vuelto a encender la emoción de los fanáticos de la icónica telenovela colombiana. La segunda temporada se estrenó este 15 de agosto de 2025 por Prime Video, y una de las grandes sorpresas es la confirmación del reparto original que conquistó a toda Latinoamérica hace más de dos décadas.

PERSONAJES QUE REGRESAN EN BETTY LA FEA 2

Los seguidores podrán reencontrarse con los personajes más importantes que marcaron la historia de Ecomoda. Estos son los protagonistas que vuelven en esta esperada segunda entrega:

Beatriz Pinzón Solano , interpretada por Ana María Orozco

, interpretada por Ana María Orozco Armando Mendoza , interpretado por Jorge Enrique Abello

, interpretado por Jorge Enrique Abello Marcela Valencia , interpretada por Natalia Ramírez

, interpretada por Natalia Ramírez Patricia Fernández , interpretada por Lorna Cepeda

, interpretada por Lorna Cepeda Hugo Lombardi , interpretado por Julián Arango

, interpretado por Julián Arango Nicolás Mora , interpretado por Mario Duarte

, interpretado por Mario Duarte Aura María, interpretada nuevamente por Stefanía Gómez

Estos personajes retomarán sus historias en un contexto más maduro, donde Betty enfrentará desafíos personales y profesionales tras su separación de Armando, con nuevos conflictos en Ecomoda y secretos que saldrán a la luz.

¡ALERTA DE ESTRENO!



La temporada 2 de Betty la Fea: La Historia Continúa ya está disponible. pic.twitter.com/9EGUZuBxa1 — dosD3 (@dosD3MX) August 16, 2025

NUEVOS PERSONAJES QUE SE INTEGRAN A LA HISTORIA

Además del elenco original, la serie presenta nuevas incorporaciones que prometen darle un giro inesperado a la trama:

Juanita Molina como Mila , hija de Betty y Armando

como , hija de Betty y Armando Zharick León como Majo , abogada de Armando

como , abogada de Armando Sebastián Osorio como Ignacio , sobrino de Marcela Valencia

como , sobrino de Marcela Valencia Rodrigo Candamil como Esteban Ruiz, abogado de Betty

Estos nuevos personajes traerán consigo nuevas tensiones, alianzas y sorpresas que renovarán la historia sin perder su esencia original.