Adrián Marcelo demuestra su apoyo absoluto a Alana en su pelea contra Gala Montes

A pocos días del esperado enfrentamiento entre la actriz Gala Montes y la creadora de contenido Alana Flores, la expectativa crece. Pese a la diferencia de altura y peso, Alana confía en que su experiencia previa en el ring y su preparación física sean suficientes para enfrentar a su rival.

A esta confianza se suma el respaldo de Adrián Marcelo, quien convivió con Montes durante su participación en La Casa de los Famosos México 2. El conductor regiomontano dejó clara su postura a favor de "La Rana" y no dudó en motivarla públicamente para que salga con todo el día del evento.

MENSAJES ENCENDIDOS EN REDES SOCIALES

Desde su cuenta de X, antes Twitter, Alana compartió que en su más reciente careo con Montes logró "superar su prueba de paciencia". Esto provocó que Adrián Marcelo comentara, recordando su experiencia con la actriz, y le enviara un mensaje directo lleno de ánimo y polémica:

"Ahora imagínate estar encerrado y conviviendo a diario con esa potencial matricida. Haz lo que sabes y ponle una chinga, para que no le queden ganas de abrir el hocico de caballo, NUNCA MÁS. Demuéstrale lo que puede hacer una mujer que sí tuvo el amor de sus papás. Éxito, Alana."

La streamer no tardó en responder con humor y seguridad: "Le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera". Estas declaraciones encendieron un intenso debate entre usuarios que apoyan a ambos regiomontanos y quienes critican a Adrián Marcelo por mantener su rivalidad con Gala.

Varios internautas pidieron al conductor que evite el uso de lenguaje ofensivo, recordándole que recientemente fue obligado a ofrecer disculpas públicas por declaraciones contra la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, catalogadas como violencia de género.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER LA PELEA

El combate entre Gala Montes y Alana Flores se disputará el domingo 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, como parte del evento de exhibición Supernova Strikers.

La función comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y contará con otros enfrentamientos como Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado, Westcol vs. Mario Bautista y Mercedes Roa vs. Milica. También habrá presentaciones musicales de María Becerra, Xavi, Gabito Ballesteros y Óscar Maydón.

BOLETOS Y TRANSMISIÓN

Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster, con precios que van desde $488 hasta $7,320 pesos mexicanos, dependiendo de la sección.

Para quienes no puedan asistir en persona, el evento será transmitido en vivo por Facebook, YouTube, TikTok, Twitch, la plataforma DAZN y en algunas salas de Cinépolis.