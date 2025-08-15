Shakira impacta Hermosillo con su gira y producción de clase mundial

Después de más de una década, Shakira volvió a Hermosillo y lo hizo con un show inolvidable. El Estadio Héroe de Nacozari se llenó por completo, marcando el sold out número 50 de su gira. La capital sonorense se consolidó como un punto clave de los grandes espectáculos internacionales.

IMPACTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

El concierto no solo fue un espectáculo musical, también impulsó la economía local. Según la consultora Mabrian, esta fase de la gira en México generará más de 106 millones de dólares en gasto turístico, beneficiando a hoteles, restaurantes, transporte y servicios complementarios. Hermosillo demostró su potencial como destino de turismo de espectáculos.

PRODUCCIÓN Y REPERTORIO DE CLASE MUNDIAL

Shakira apareció con traje plateado y lentes oscuros, acompañada por sus bailarines y los ganadores del concurso "Camina con la Loba". El show arrancó con La Fuerte y continuó con Girl Like Me, manteniendo la atención y energía del público. Hits como Hips Don´t Lie, Waka Waka y Bzrp Music Sessions, Vol. 53 fueron de los más coreados.

Entre los momentos más celebrados estuvo Inevitable, interpretada con guitarra, y Antología, la canción más solicitada por sus fans. Temas como Copa Vacía, La Bicicleta, La Tortura, Chantaje y Ojos Así hicieron vibrar a los asistentes.

El cierre llegó con Loba y su colaboración con Bizarrap, dejando al público eufórico. Shakira no solo ofreció un espectáculo de música y baile, sino que también reforzó el papel de Hermosillo como escenario de proyección internacional y turismo cultural.