Farándula

LCDLFM: Abelito habla sobre la muerte de su hermano. "En el cielo tengo un angelote"

El influencer zacatecano participó en la dinámica "La vida en fotos" donde contó anécdotas especiales y compartió momentos muy personales de su vida

Ago. 15, 2025
El influencer zacatecano participó en una dinámica que permitió conocer otra parte de su personalidad.
Abelito, uno de los participantes que se ha vuelto muy querido en La Casa de los Famosos México, partición en la sección "La vida en fotos" y se dio la oportunidad de contar anécdotas especiales de su vida y compartir momentos personales que provocaron sentimientos en sus compañeros y en el público que sigue el programa.

Durante la transmisión del 14 de agosto, el creador de contenido mostró una imagen de su infancia que incluyó a su prima Samantha y a su hermano Dany, a quien perdió siendo apenas un bebé.

Por primera vez, Abelito habló públicamente sobre el fallecimiento de su hermano, reconociendo que, aunque no tiene recuerdos junto a él, lo considera un "angelote" que lo cuida desde el cielo.

"Mi mamá, por cuestión de un accidente, no pudo tener más hijos. Siempre quise tener un hermano. Aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote", expresó conmovido el joven de Zacatecas.

LA FAMILIA, UN PILAR EN LA VIDA DE ABELITO

El influencer también compartió una fotografía de su infancia trabajando con sus padres, momento que aprovechó para agradecerles por enseñarle el valor del esfuerzo y la humildad.

"Agradezco a mis papás por inculcarme y meterme en el ruedo", comentó entre lágrimas.

¿DE QUÉ MURIÓ EL HERMANO DE ABELITO?

Aunque en el reality no se revelaron detalles del fallecimiento, Abelito ya había hablado del tema en el podcast "Acá entre nozz". Según explicó, su hermano Dany murió a causa de un paro respiratorio derivado de complicaciones por acondroplasia, una condición genética que causa enanismo.

"Tenía cuatro años cuando yo tenía uno. Se le notaba más marcada la condición. Siempre me quedó esa espinita de querer un hermano. Tanto que una Navidad se lo pedí al Niño Dios", recordó con nostalgia.

imagen-cuerpo
César Leyva
