Farándula

LCDLF: Facundo habría pedido salir este domingo por una razón importante

Fuentes citadas en redes también aseguran que la familia de Facundo ha vivido momentos complicados desde su ingreso al reality

Ago. 16, 2025
El controvertido conductor podría tener una razón de mucho peso para concluir su participación en el reality.
El controvertido conductor podría tener una razón de mucho peso para concluir su participación en el reality.

Facundo, uno de los participantes más comentados de La Casa de los Famosos México, estaría por abandonar el reality show de manera anticipada, según versiones que circulan en redes sociales. La información fue difundida por la cuenta de Twitter "La Tía Sandra", conocida por filtrar detalles del mundo del espectáculo.

Según la publicación, el conductor habría llegado a un acuerdo con la producción del programa para salir este domingo, durante la próxima "Gala de Eliminación". Junto al mensaje, se compartió una imagen con la leyenda: "Escándalo en la Casa de los Famosos. Se filtra que Facundo abandonará la casa este domingo, y ya todo está listo para su salida".

EL MOTIVO DETRÁS DE SU DECISIÓN

Fuentes citadas en redes también aseguran que la familia de Facundo ha vivido momentos complicados desde su ingreso al reality. Su pareja e hijas habrían decidido alejarse temporalmente, tomando unas vacaciones para evitar la presión mediática y emocional que les ha generado su participación.

"Ellas ya saben que Facundo dirá adiós y están felices con la noticia, convencidas de que este tormento llegará a su fin. Afirman que solo esperan el domingo para cerrar un capítulo que califican como ´el peor de sus vidas´", se lee en una de las publicaciones.

imagen-cuerpo

NI TELEVISA NI FACUNDO HAN CONFIRMADO EL RUMOR

Hasta el momento, ni la producción de Televisa ni el propio Facundo han confirmado o desmentido esta información. La falta de declaraciones oficiales mantiene la incertidumbre entre los seguidores del programa.

La eventual salida voluntaria del conductor marcaría un punto de quiebre en la dinámica del reality, que apenas suma dos eliminados en esta temporada. De concretarse, sería la primera baja sin votación del público, lo que podría generar nuevas reacciones entre la audiencia aunque al estar nominado también podría salir "por decisión del público".

César Leyva
César Leyva
