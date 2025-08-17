Drake Bell se divorcia tras la polémica por declaraciones de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

Tras cuatro años de trámites legales, el actor y cantante Drake Bell ha puesto fin a su matrimonio con Janet Von Schmeling, madre de su hijo Wyatt. La noticia llega en un momento particularmente mediático para el intérprete.

En un comunicado al medio estadounidense Brittany Staggs, abogada del actor, informó: "En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas".

Aunque la pareja se separó en 2022, la solicitud formal de divorcio se presentó en abril de 2023 por "diferencias irreconciliables".

POLÉMICA POR DECLARACIONES DE MARIANA BOTAS EN LCDLFM Y SUPUESTA DEMANDA

Su divorcio coincide con la controversia desatada por las declaraciones que hizo la actriz Mariana Botas en La Casa de los Famosos México, donde reveló haber tenido un fugaz encuentro romántico con Bell.

La situación escaló cuando Galilea Montijo, conductora del programa Hoy, aseguró que Bell se molestó con la producción del reality y amenazó con acciones legales si no eliminaban los clips donde Botas narraba el supuesto romance.

"El niño Bell habló muy enojado, diciendo: ´Si no bajan esa información, los veo en la corte´", relató Montijo.

Mariana Botas, conocida por su papel en Una Familia de Diez, confesó ante sus compañeros del reality: "Me lo besuqueé toda la noche. Me agarraba de la mano, y hasta nos fuimos en su camioneta mientras él me cantaba. Fue el mejor día de mi vida".

Drake Bell, por su parte, reaccionó con sarcasmo ante los reporteros, minimizando la versión con un escueto: "No me acuerdo".

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE BELL Y VON SCHMELING?

El matrimonio entre Bell y Von Schmeling, que inició en 2018 tras cinco años de noviazgo, se mantuvo alejado del ojo público, aunque enfrentó múltiples crisis por los problemas legales y de adicciones del cantante.

De hecho, el detonante de la separación habría sido un episodio en el que Janet sorprendió a Bell inhalando una sustancia mientras su hijo estaba en el auto.

Actualmente, Janet rehace su vida junto a Jim Perez, con quien espera un hijo, mientras Bell busca estabilidad personal, enfocándose en su música y en mantener un vínculo cercano con Wyatt.