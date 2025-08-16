El influencer Camilo Ochoa "El alucín" fue asesinado en Morelos

El influencer sinaloense Camilo Ochoa Delgado, conocido como "El Alucín", fue asesinado este 16 de agosto en Temixco, Morelos alrededor de las 17:00 horas dentro del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca.

De acuerdo a reportes iniciales, un sujeto que portaba un arma ingresó a su domicilio y le disparó varias veces mientras se encontraba en el baño. El agregó habría huido en un carro Chevrolet Chevy blanco sin que hasta el momento se hayan reportado personas detenidas.

¿QUÉ CONTENIDO COMPARTÍA EN REDES?

Camilo Ochoa, de 42 años, contaba con una importante presencia en redes sociales: más de 348 mil seguidores en YouTube, 206 mil en Instagram y más de 332 mil en TikTok, donde compartía contenido relacionado con el estilo de vida y la cultura regional.

Su nombre cobró notoriedad el pasado 9 de enero de 2025, cuando apareció en una lista distribuida en Culiacán, Sinaloa, junto a otras 24 personas presuntamente vinculadas a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Entre los mencionados también figuraban el cantante Peso Pluma y el influencer Markitos Toys.

EN ESPERA DE MÁS INFORMACIÓN

Este asesinato se da en un contexto de creciente violencia en Sinaloa y otros estados del país, derivado de la disputa entre Los Mayos y Los Chapitos, intensificada tras la captura de los capos Ismael "Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López en julio de 2024 en Estados Unidos.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial sobre el móvil del crimen o los posibles responsables.