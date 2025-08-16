Zacatecas investiga posible caso de rabia en humano tras mordedura de zorrillo

La Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas reportó un posible caso de rabia en humanos, el primero en décadas dentro de la entidad. El caso corresponde a una joven de 17 años que habría sido mordida por un zorrillo en el municipio de Mezquital del Oro.

De acuerdo con el comunicado oficial, la agresión ocurrió el pasado 13 de agosto, cuando el animal mordió el brazo izquierdo de la adolescente. La joven fue inicialmente atendida en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, en Durango, y posteriormente trasladada al IMSS Régimen Ordinario en Zacatecas para una atención más especializada.

En la revisión participaron especialistas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), de la Dirección General de Epidemiología y del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE). Hasta el momento, no se ha confirmado si la paciente contaba con la vacuna antirrábica.

PERMANECE BAJO OBSERVACIÓN MÉDICA

Tras una reunión técnica entre autoridades estatales y federales, se decidió su traslado al Hospital General de Zona No. 1 “Emilio Varela Luján”, donde permanece bajo observación. La Secretaría de Salud señaló que mantiene comunicación constante con los familiares de la joven para dar seguimiento a la evolución de posibles síntomas.

El 15 de agosto se activó el protocolo de investigación epidemiológica para descartar o confirmar el caso. Entre las medidas preventivas se incluye la revisión médica de los familiares y personas cercanas a la paciente para determinar si requieren profilaxis postexposición.

IMPORTANTE APLICAR VACUNA

Asimismo, las autoridades recomendaron a la población acudir a aplicarse la vacuna antirrábica como medida preventiva y reportar cualquier caso de agresión por animales silvestres o domésticos. También se intensificará la búsqueda activa de posibles contagios en la región.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y, en humanos, puede presentar síntomas como fases de excitación o furia, pupilas dilatadas, hipersalivación, alteraciones en la conducta y dificultades para caminar. Sin atención oportuna, puede resultar mortal.

Este posible caso en Zacatecas enciende las alertas sanitarias, pues se trata de una enfermedad prácticamente erradicada en humanos en México desde hace varios años.