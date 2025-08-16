Accidente de aeronave en aeropuerto de Cuernavaca deja heridos con quemaduras

Una aeronave del Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional sufrió un accidente este viernes durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:10 horas, cuando la aeronave Cessna 150, con matrícula XB-JNK, intentaba descender sobre la pista 21.

De acuerdo con un comunicado del Grupo Aeroportuario de la Secretaría de Marina (Semar), los ocupantes del avión resultaron con quemaduras de primer y segundo grado, aunque no se reportaron fallecidos. Las personas heridas fueron trasladadas de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

"Personal aeroportuario se encuentra brindando los servicios de emergencia, conforme a los protocolos establecidos", informó la Semar.

INICIAN INVESTIGACIONES

La aeronave realizaba un vuelo de adiestramiento cuando ocurrió el siniestro. Las causas del accidente aún están siendo investigadas.

La administración del aeropuerto, operada por el Grupo Aeroportuario Marina, señaló que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

"Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones que se deriven de este evento, conforme a sus atribuciones legales, en estrecha colaboración con las autoridades competentes", se lee en el comunicado oficial.