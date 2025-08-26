Viviendas del Bienestar en Hermosillo; se analizan nuevas opciones de terreno

Viviendas del Bienestar es un programa impulsado por el gobierno de México que busca construir hogares en diferentes zonas del país para sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad. Una de estas regiones es Hermosillo; capital sonorense en dónde vecinos exigieron la reubicación de este proyecto por riesgo de afectación a la calidad de vida de los residentes.

Fue después de las manifestaciones de los vecinos que las autoridades de la Secretaría del Bienestar de Sonora informaron que la construcción de estos hogares tendría una reubicación tras dialogar con los ciudadanos inconformes. Recientemente las autoridades sonorenses informaron que se están analizando nuevas opciones de terreno para llevar a cabo este proyecto.

OPCIONES DE PREDIO PARA VIVIENDAS DEL BIENESTAR EN HERMOSILLO

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, informó que ya se tienen algunas opciones de predios en dónde el proyecto de Viviendas del Bienestar en Hermosillo podría llevarse a cabo. A pesar de que los hogares serían construidos en primera instancia en el poniente de la ciudad; las quejas de los vecinos y diálogos con las autoridades llevó a la reubicación de este proyecto.

Sin dar más detalles, Durazo explicó que no se tenía ningún compromiso con el solar en dónde se harían en primera instancia dichas construcciones. Es por ello que mover las mil 450 viviendas del programa sería fácil, buscando nuevos terrenos para comenzar con el proyecto que buscará dar hogares a diferentes personas dentro de la capital sonorense.

DURAZO OPINA SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LOS VECINOS

Junto con la información sobre los predios para la construcción de Viviendas del Bienestar en Hermosillo, el gobernador de Sonora aprovechó para opinar acerca de los argumentos dados por los vecinos para evitar que el proyecto tuviera lugar en el poniente de la ciudad. Alfonso Durazo comentó que algunos de los argumentos dados por los vecinos eran válidos y otros no tanto.

Durazo señaló que la plusvalía no representaba una preocupación, esto haciendo hincapié en que no es un problema que se tenga desde el gobierno del Estado. Este argumento fue uno de los más usados por los vecinos de Hermosillo para evitar la construcción de este proyecto cerca de sus hogares; sin embargo, el gobernador aseguró que no era un buen argumento.