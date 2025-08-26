Clima en Sonora hoy, 26 de agosto: Conoce el pronóstico de lluvia para las principales ciudades del estado

Con base en el análisis de la información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy martes 26 de agosto.

Este día, el monzón mexicano, en interacción con una vaguada en altura y divergencia, ocasionará tormentas eléctricas acompañadas de lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 70 mm) y ráfagas de viento superiores a los 60 km/h, afectando principalmente las regiones sur, centro-oriente y noroeste de la entidad durante el horario vespertino.

Se espera un ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la entidad, con temperaturas máximas entre 40 y 45°C, especialmente en el noroeste y centro del estado.

Además, el acercamiento de un nuevo sistema tropical en las aguas del Pacífico generará desprendimientos nubosos que reforzarán la probabilidad de lluvias intensas (más de 75 mm) en todo el territorio estatal. Este sistema continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

Temperatura mínima: 28°C, Humedad: 80%. Se espera que la temperatura máxima alcance los 38°C. Los vientos serán de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos mayormente despejados con un 60% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN:

Temperatura mínima: 28°C, Humedad: 80%. Se espera una máxima de 38°C. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y un 60% de probabilidad de precipitación.

NOGALES:

Temperatura mínima: 18°C, Humedad: 90%. Se prevé una temperatura máxima de 29°C. Los vientos serán de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublados con un 70% de probabilidad de precipitación.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Temperatura mínima: 27°C, Humedad: 85%. Se espera una máxima de 36°C. Los vientos serán de 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos mayormente despejados con un 20% de probabilidad de precipitación.

NAVOJOA:

Temperatura mínima: 27°C, Humedad: 85%. Se espera un valor máximo de 37°C. Los vientos se presentarán a 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados con un 60% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA:

Temperatura mínima: 19°C, Humedad: 70%. Se espera una temperatura máxima de 35°C. Los vientos serán de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos mayormente despejados con un 30% de probabilidad de precipitación.

GUAYMAS:

Temperatura mínima: 28°C, Humedad: 70%. Se espera una máxima de 34°C. Los vientos alcanzarán los 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielos despejados y un 40% de probabilidad de precipitación.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Debido a las condiciones meteorológicas, se recomienda a la población tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas, especialmente en las regiones mencionadas. Se exhorta a mantenerse informado a través de medios oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, particularmente sobre las rachas de viento y la intensidad de las lluvias.