Garantizan abasto de medicamentos

Con la distribución eficiente de medicamentos e insumos médicos a través del programa "Rutas de la Salud" a 222 Unidades Médicas de Primer Nivel, garantizando el abasto en toda la Entidad, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud (SSP) y en coordinación con IMSS-Bienestar, continúa fortaleciendo el sistema estatal de salud.

Este programa, de carácter permanente, tiene como objetivo abastecer mensualmente a más de ocho mil Centros de Salud en todo el país, mediante más de mil rutas estratégicas que aseguran una distribución oportuna y equitativa desde los almacenes de IMSS-Bienestar hasta las comunidades más alejadas.

En esta jornada se desplegaron 710 vehículos para transportar los kits médicos a todo el país, logrando llegar a clínicas rurales, Centros de Salud Urbanos y zonas de difícil acceso. Para Sonora, las "Rutas de la Salud" cuentan con 15 vehículos especializados, incluyendo cajas refrigeradas, para asegurar que los medicamentos lleguen en óptimas condiciones a cada rincón del Estado.

Con esta entrega, se alcanzó el 100 por ciento de la meta de distribución programada, asegurando que las farmacias de los Centros de Salud cuenten con los medicamentos necesarios para brindar atención gratuita a la población, especialmente a quienes más lo necesitan.

"Rutas de la Salud" representa un esfuerzo coordinado entre los distintos niveles de Gobierno y el personal del Sector Salud, con el objetivo de reducir el desabasto, mejorar la calidad del servicio y avanzar hacia un sistema de salud más justo, accesible y eficiente para todas y todos los sonorenses