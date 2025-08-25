Más de 3 mil universitarios de Sonora recibirán beca

Son 5 mil 800 pesos bimestrales lo que recibirán más de 3 mil 933 estudiantes del Estado que se inscribieron en el programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigida a los quienes estén cursando alguna licenciatura o técnico superior universitario, informó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Los estudiantes podrán contar con este beneficio durante los diez meses del ciclo escolar, hasta por un máximo de 45 meses, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes, y no se cuenta julio y agosto por ser periodo vacacional.

En el caso de Sonora son los estudiantes de once universidades los que se contemplaron como candidatos para ser acreedores de una beca, como la Universidad para el Bienestar Benito Juárez con sede Educativa en Nogales, San Luis Rio Colorado, Quiriego, Sonoyta y Agua Prieta.

En el sur del Estado pueden inscribirse los estudiantes de la Universidad Para El Bienestar Benito Juárez con sede Educativa Álamos, Etchojoa y Navojoa; la Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elias Calles" la localidad de El Quinto correspondiente a Etchojoa; el Instituto Tecnológico Superior De Cajeme Extensión Vícam; y la Universidad Del Pueblo Yaqui.

Quienes no hayan alcanzado a solicitar la beca, podrán realizar el trámite una vez que se abra la convocatoria, además de ser anunciada en las plataformas oficiales de las Becas Benito Juárez, también les harán llegar la información a través de su institución.