Ya hay propuestas de predios para Programa de Vivienda: Alfonso Durazo

Para continuar con la construcción de casas dentro del Plan Programa Nacional de Vivienda promovido por el Gobierno Federal, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, dijo que ya cuentan con otros predios como alternativa para cumplir con el compromiso en la capital del Estado.

Se trata del predio denominado Cadam donde se iba a llevar a cabo la construcción de viviendas, y el cual fue cancelado luego de que vecinos se manifestaran en contra de realizar un asentamiento en el punto ubicado por el bulevar Héctor Espino.

Dijo que el punto a favor del gobierno del Estado, es que afortunadamente no contaban con ningún compromiso sobre ese predio y que en realidad se les "empalmó" una gestión, porque ese predio tenía un destino distinto y por eso se facilitó la reconsideración.

"Creo también que algunos de los argumentos de los vecinos son válidos y los argumentos de los propietarios no tanto, porque la plusvalía no es una corrupción que tengamos desde el Gobierno del Estado", señaló Durazo Monraño.

Será en próximos días cuando se anuncie la nueva ubicación que tendrán las casas del Plan Programa Nacional de Vivienda, para contribuir a la mejora de condiciones de las familias sonorenses.